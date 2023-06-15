Напавший на юношу с украинским флагом приговорен к условному заключению

На данный момент ожидается полный текст решения суда и основание вынесенного судом приговора. При этом Русанов считает,

что вынесенный приговор "слишком мягкий", поэтому он будет обжалован, поскольку "приговор должен быть таким, чтобы [Лазарев] задумался о том, что он сделал".

Адвокат лично не участвовал в судебном заседании, но был проинформирован о происходившем во время заседания. Он выразил удивление в связи с тем, что Лазарев не извинился перед потерпевшим, а предъявил обвинения бюро адвокатов в том, что оно использовало это дело для накрутки популярности.

Как сообщалось, вечером 20 мая прошлого года после шествия и концерта против советского наследия в Агенскалнсе, на пересечении улиц Смильгя и Лапу, мужчина 1984 года рождения выпрыгнул из машины и избил 18-летнего парня, у которого на плечах был украинский флаг. Супруга нападавшего работала в Государственной полиции и во время нападения находилась рядом, но не вмешивалась.

Прокуратура приговорила нападавшего Валерия Лазарева к 200 часам общественных работ, но адвокат потерпевшего обжаловал это решение. Виновный также выплатил моральную компенсацию, но адвокат потерпевшего счел, что в таких случаях нужно применять реальное тюремное заключение.

По рассказам потерпевшего, причиной инцидента стал именно украинский флаг. "Что это за фашистская тряпка у тебя?" - спросил нападавший перед тем, как начать избивать юношу.

Полицейская, которая находилась в машине рядом с нападавшим, но не вмешалась, была уволена со службы.