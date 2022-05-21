Полиция задержала мужчину, который напал на человека с украинским флагом

После вчерашнего шествия приблизительно в 20:00 недалеко от места его проведения, на улице Эдуарда Смильгя, был зафиксирован инцидент, когда водитель автомобиля марки BMW вышел из своего автомобиля и нанес телесные повреждения молодому человеку 2003 года рождения, плечи которого были накрыты украинским флагом.

После инцидента водитель BMW скрылся с места происшествия в направлении улицы Бариню.

Государственная полиция незамедлительно возбудила уголовное дело, а также провела активные оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были установлены предполагаемый виновник и его автомобиль. Сотрудники полиции обнаружили автомашину подозреваемого во дворе частного дома, но на ней были заменены государственные номерные знаки с целью скрыть местонахождение виновного.

Примерно в 02:00 сотрудники Госполиции Земгальского округа города Риги совместно с сотрудниками Батальона специального назначения управления Рижского региона задержали разыскиваемого – мужчину 1984 года рождения, который скрывался на чердаке своего дома за дымоходом.

Мужчина был задержан и в настоящее время находится под стражей. Решение о применении меры пресечения будет принято в ближайшее время. Ранее этот человек попадал в поле зрения полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с частью второй статьи 231 Уголовного закона, а именно за хулиганство, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, либо условным сроком, либо принудительными работами, либо штрафом.

В соответствии с частью 14 статьи 48 Уголовного закона в процессе расследования будут оцениваться отягчающие обстоятельства - не связано ли совершение преступного деяния с национальной, этнической или социальной ненавистью.

Как сообщалось, вчера на шествие "За освобождение от советского наследия" в Риге собралось около 5 тыс. человек.

Мероприятие началось с исполнения участниками гимна Латвии. На шествие пришли преимущественно люди среднего возраста, есть также молодежь и дети. У многих с собой были флаги Латвии, местами были видны украинские флаги.