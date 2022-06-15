LTV: юноша, которого избили за флаг Украины, требует более сурового наказания

Избитый ученик в телефонном разговоре с адвокатом дал зеленый свет обжалованию решения прокурору. Их не убеждают аргументы прокурора, что мужчина напал по личным и хулиганским мотивам.

Задать прокурору вопрос, почему она так думает, невозможно, потому что у Рудзите сегодня выходной по семейным обстоятельствам. Избитый ученик заявил, что его избили только потому, что у него на плечах был украинский флаг. "Вся конфликтная ситуация возникла из-за флага. Я однозначно думаю - преступление ненависти", - сказал молодой человек.

Адвокат Эгон Русановс указал:

"Мы все знаем, что там произошло. Нам обещают нулевую толерантность, вместо этого на огромной скорости лицо освобождается от заключения под стражу, и в спешке завершают досудебный уголовный процесс".

Еще один из аргументов прокурора состоит в том, что виновник сожалеет о совершенном, ему стыдно и он приносит извинения. "Приносит извинения в кабинет прокурора. Это посмешище. И этого хватает? И это смягчающее обстоятельство?" - спрашивает адвокат избитого молодого человека.

Перед пострадавшим обвиняемый не извинился. Но он заплатил всю требуемую моральную компенсацию - более 6000 евро.