LTV: юноша, которого избили за флаг Украины, требует более сурового наказания
Избиение ученика за флаг Украины на плечах не может закончиться извинением в пустом кабинете прокурора и общественными работами. Так считает и сам избитый молодой человек, и его адвокат. Поэтому они будут обжаловать предписание прокурора Рижской Пардаугавской прокуратуры Иветы Рудзите о наказании, которым хулигану присуждено 200 часов общественных работ. Только реальное тюремное наказание, по мнению защитника молодого человека, действительно означало бы, что в Латвии есть нулевая толерантность к преступлениям ненависти, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.