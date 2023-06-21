"Ты целовал и шлепал меня": как ночь в доме латвийского режиссера завершилась обвинением

17-летняя девушка обвинила латвийского режиссера Улдиса Ципста в сексуальных домогательствах на вечеринке, проходившей в его доме. Доказательства - интимная переписка - переданы в полицию. На данный момент известно только то, что говорит режиссер и что говорит представитель девушки, которая утверждает: мужчина испортил маленькой девочке детство. О том, что произошло на вечеринке, Улдис Ципстс рассказал в интервью онлайн-журналу KLIK.
- Что именно с той перепиской по телефону? Насколько я понимаю, это доказательство девушки, что в ту ночь что-то произошло.
- Да, на следующий день она мне пишет: "Знаешь, что было прошлой ночью?".
Пишу: "Нет, что случилось?".
Она отвечает: "Ты поцеловал и отшлепал меня".
Я ей: "О, круто, тебя режиссер отшлепал, может, тебе это нужно, может, тебе это нравится!".
Я подумал, что это была шутка, и в качестве шутки ответил и подыграл. Но если этот разговор показать кому-то без контекста, то он может решить: "Ого".
На следующее утро после той вечеринки она пила кофе с моей женой - я отвел ребенка в сад, я еще встретил ее, когда она уходила. Она обняла меня, сказала: спасибо, что дали переночевать, было очень здорово. И ушла. А позже в тот же день состоялась наша переписка. А через день она мне пишет: "Но знаешь, у меня синяки". Я, по-прежнему не думая ничего такого, ответил что-то вроде "мне очень жаль, я так не хотел". Ну что тут еще написать - шутка продолжается, подыгрываю. И закончилось так, как закончилось.
Интервью с режиссером, комментарий представителя девушки и полиции читайте в материале онлайн-журнала KLIK.
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