"Ты целовал и шлепал меня": как ночь в доме латвийского режиссера завершилась обвинением

На следующее утро после той вечеринки она пила кофе с моей женой - я отвел ребенка в сад, я еще встретил ее, когда она уходила. Она обняла меня, сказала: спасибо, что дали переночевать, было очень здорово. И ушла. А позже в тот же день состоялась наша переписка. А через день она мне пишет: "Но знаешь, у меня синяки". Я, по-прежнему не думая ничего такого, ответил что-то вроде "мне очень жаль, я так не хотел". Ну что тут еще написать - шутка продолжается, подыгрываю. И закончилось так, как закончилось.