Как украсить дом и открытое пространство на Лиго: советует дизайнер интерьера

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"Советую создать летнее настроение на столе: соберите полевые цветы не только для венков на голову, но и для украшения стола. Цветы лучше поставить в прозрачные вазы. Что касается напитков, выбирайте бутылки или графины с пробками, так как они будут красиво сочетаться с прозрачными вазами. Не забывайте, что столовые приборы играют важную роль при сервировке стола. Они могут быть не только обычного цвета из нержавеющей стали, но и черными или золотистыми, что придаст столу абсолютно свежий стиль", - говорит Д. Римкус. Тем, кто собирается устроить пикник на берегу озера, рекомендуется использовать стеклянные или пластиковые контейнеры для еды, которые помогут удобно доставить продукты к месту празднования и послужат сервировочной посудой.

Еще один прием, который предлагает дизайнер интерьера - выбрать цилиндрические вазы двух разных размеров: одну поменьше, другую побольше. Поместите меньшую цилиндрическую вазу в большую. В меньшую вазу поставьте свечу, а во внешнюю - папоротник, ветки дуба и цветы. Свет от свечи будет освещать цветы, и вазы станут красивым центральным элементом декора. Перед тем как выбрать вазы и свечу, проверьте толщину и прочность ваз, а также размер свечи. Убедитесь, что тепло от свечи не повредит вазу и ее можно будет использовать и в дальнейшем.

Если вы планируете жарить овощи и мясо, то тарелки и стаканы можно подобрать в цвет текстиля или же выбрать тарелки под цвет вашего десерта - ведь каждая деталь создаёт атмосферу! Наслаждайтесь, празднуйте и не забывайте делать запоминающиеся фотографии!