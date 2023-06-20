Самая короткая ночь бывает только раз в году, поэтому так приятно отпраздновать этот длинный день! И неважно, где вы планируете отмечать праздник - на террасе дома или у озера с палаткой. Дизайнер интерьера предлагает насладиться этим днём и делится советами о том, как украсить вечер Лиго и сделать праздник незабываемым.
Руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус призывает создать праздничное настроение и добавить немного аксессуаров, чтобы украсить вечер Лиго.
Галерея: Как украсить дом и открытое пространство на Лиго. Советует дизайнер интерьера
Создайте волшебную атмосферу с помощью LED-освещения и свечей
"Освещение - основной элемент для создания ощущения праздника и сказки. Воспользуйтесь различными светильниками и гирляндами на батарейках. Вы можете использовать для освещения разные решения, например, чайные свечи в специальных фонарях, гирлянды в прозрачных банках. Создавайте свой уникальный свет! Красиво смотрятся несколько островков света вместо одного центрального залитого светом пространства. Если на вашем празднике присутствуют дети, лучше использовать только LED-гирлянды и свечи на батарейках", - говорит дизайнер.
Если вы заботитесь о природе, используйте лампы на солнечных батареях или с заряжаемыми батарейками. Как отмечает Д. Римкус, такое освещение будет актуально всё лето, а не только на Лиго. Кроме того, если вы отправитесь праздновать на природу или в кемпинг, вы сможете легко взять их с собой, потому что они легкие и практичные в транспортировке.
Встречайте рассвет, укутавшись в теплый плед
Текстиль творит чудеса, отмечает дизайнер. Даже если днем было жарко, в ожидании рассвета празднующим может стать прохладно. Для того чтобы согреться, дизайнер советует использовать текстиль любимых оттенков и текстур. Комбинируйте одеяла или пледы с подушками, которые создадут дополнительный комфорт, когда вы сидите на улице.
"Используйте предметы для улицы, например беспроводные колонки, подушки и пледы - всё это вместе с продуманным освещением создаст волшебную атмосферу. Сетка от комаров в виде балдахина поможет поддержать расслабленно-праздничную атмосферу. Вы можете дополнить аксессуарами предметы, которые у вас уже есть. Например, если у вас есть зонт от солнца, его можно украсить гирляндой лампочек, а на террасе расставить LED-светильники", - советует дизайнер.
Украсьте стол цветами, дубовыми ветками и листьями папоротника
Празднование летнего солнцестояния невозможно представить без традиционных полевых цветов, которые пышно расцветают к Лиго. Отправляйтесь на природу и соберите цветы, но остерегайтесь срывать охраняемые растения. Цветы можно использовать для оформления центральной части стола и более мелкого декора. Используйте скатерть и посуду нейтральных или природных оттенков, украсьте стол дубовыми ветками, разложите листья папоротника как центральный элемент декора или дорожку для праздничных блюд, а листья папоротника поменьше используйте как подставки под тарелки. Вместо нейтральных оттенков можно выбрать и более красочные варианты и подобрать скатерть и столовые приборы желтого цвета, сочетая их с зелеными листьями. Оба цвета будут выделяться и прекрасно дополнят друг друга.
"Советую создать летнее настроение на столе: соберите полевые цветы не только для венков на голову, но и для украшения стола. Цветы лучше поставить в прозрачные вазы. Что касается напитков, выбирайте бутылки или графины с пробками, так как они будут красиво сочетаться с прозрачными вазами. Не забывайте, что столовые приборы играют важную роль при сервировке стола. Они могут быть не только обычного цвета из нержавеющей стали, но и черными или золотистыми, что придаст столу абсолютно свежий стиль", - говорит Д. Римкус. Тем, кто собирается устроить пикник на берегу озера, рекомендуется использовать стеклянные или пластиковые контейнеры для еды, которые помогут удобно доставить продукты к месту празднования и послужат сервировочной посудой.
Еще один прием, который предлагает дизайнер интерьера - выбрать цилиндрические вазы двух разных размеров: одну поменьше, другую побольше. Поместите меньшую цилиндрическую вазу в большую. В меньшую вазу поставьте свечу, а во внешнюю - папоротник, ветки дуба и цветы. Свет от свечи будет освещать цветы, и вазы станут красивым центральным элементом декора. Перед тем как выбрать вазы и свечу, проверьте толщину и прочность ваз, а также размер свечи. Убедитесь, что тепло от свечи не повредит вазу и ее можно будет использовать и в дальнейшем.
Если вы планируете жарить овощи и мясо, то тарелки и стаканы можно подобрать в цвет текстиля или же выбрать тарелки под цвет вашего десерта - ведь каждая деталь создаёт атмосферу! Наслаждайтесь, празднуйте и не забывайте делать запоминающиеся фотографии!
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