Видео ⟩ Жители местечка Дубули потрясены смертью пропавшей Юстине

"У нас было такое ощущение. Конечно, мы не знали до конца, что и почему. Мы и сейчас не знаем до конца, что и почему - то ли это несчастный случай, то ли что... Во всяком случае это очень цинично со стороны родителей - зная это [о смерти девочки. - Прим. ред.], заставить нас всех искать, бояться... А еще тратить госсредства... Вина есть в любом случае - хотя бы потому, что скрывали это. Но по логике они виноваты".