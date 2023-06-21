Видео ⟩ Жители местечка Дубули потрясены смертью пропавшей Юстине

Маленькая Юстине была объявлена пропавшей без вести в Роговке Резекненского края в начале мая, а 20 июня пришло трагическое известие о том, что девочка найдена мертвой с явными телесными повреждениями. Местные жители выразили возмущение произошедшим и высказали несколько версий о том, в каком доме могла быть найдена Юстине, сообщает Латвийское телевидение.
По данным Государственной полиции, подозреваемые были задержаны в Роговке в понедельник. По словам местного жителя, сотрудники полиции заходили к нему домой, чтобы спросить, где на кладбище находятся могилы семьи Рейниковых.
Глава Наутренского волостного управления Ливия Плавинска сообщила, что утром она видела две бригады полиции, которые загрузили в машину детские коляски и посадили в нее всех детей подозреваемых.
RUS TVNET уже сообщал, что, по неофициальной информации, в связи с убийством арестованы отец и приемная мать девочки.
По неподтвержденным данным, останки Юстине были найдены в Дубули, недалеко от Маконькалнса и озера Разнас. Дубули - деревня в Каунатской волости Резекненского края. По неофициальной информации, в этом месте проживает бабушка Юстине по отцовской линии.
Портал Apollo.lv поговорил с главой Наутренского волостного управления Ливией Плавинской, которая подтвердила информацию об аресте родителей девочки. "Их забрали, да, это было до восьми часов", - сказала она изданию.
"[Настроение] ужасное. Ужасное. В принципе, процентов 80 здесь были убеждены, что такое может быть. Просто, пока виновник не найден, мы не можем об этом говорить. Уже тогда мы, все соседи, говорили, что вообще не видели ту девочку в тот день", - сказала Плавинска.
Она также рассказывает, что дети, игравшие во дворе, ранее говорили, что не видели там Юстине.
"У нас было такое ощущение. Конечно, мы не знали до конца, что и почему. Мы и сейчас не знаем до конца, что и почему - то ли это несчастный случай, то ли что... Во всяком случае это очень цинично со стороны родителей - зная это [о смерти девочки. - Прим. ред.], заставить нас всех искать, бояться... А еще тратить госсредства... Вина есть в любом случае - хотя бы потому, что скрывали это. Но по логике они виноваты".
На вопрос о том, планируется ли прощание с маленькой Юстине, Плавинска отвечает, что жители Роговки "в таком шоковом состоянии, что никто даже не говорит об этом".
Еще большим шоком для местных жителей стало то, что в заявлении Государственной полиции упоминаются явные травмы на теле девочки.
Видео: Сюжет Латвийского телевидения
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