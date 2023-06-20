Неофициальная информация: по подозрению в убийстве Юстине задержаны ее отец и мачеха

Семилетняя Юстине пропала со двора своего дома в Роговке Наутренской волости Резекненского края около 19 часов вечера 5 мая. У девочки были проблемы со здоровьем.

Полиция и волонтеры развернули обширные поисковые работы, обыскав десятки квадратных километров территории, но поиски долгое время не давали результатов.

Галерея: Поиски Юстине в Роговке

Во время поисков, которые длились полтора месяца, по данным полиции, были проведены различные оперативно-розыскные мероприятия, включая неоднократные широкомасштабные массовые поиски, обследование территорий и объектов, в том числе водоемов. К массовым поискам были привлечены коллеги из Государственной пограничной охраны, Земессардзе, организаций Bezvēsts.lv и K9-Sos Cilvēku meklēšana. В поисках также принимало участие большое количество волонтеров.

Изначально в качестве версии исчезновения девочки рассматривалась вероятность того, что она сама покинула место жительства и ушла в неизвестном направлении. При этом с первых дней ее исчезновения правоохранители работали с несколькими версиями, в том числе о том, что в отношении девочки могло быть совершено уголовное преступление.

Латвийское телевидение сообщило, что семья пропавшей Юстине находилась под надзором Сиротского суда. Отец девочки и ее мачеха с четырьмя детьми переехали в Роговку около полугода назад. Поскольку у Юстине были проблемы со здоровьем, она не посещала местную школу. Ее биологическая мать живет за границей.