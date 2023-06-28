Коссовичс: Кирсис и Пулкс косвенно угрожают исполнительному директору Риги. Депутат ответил

После расследования возможной бесхозяйственной деятельности при ремонте рижских улиц вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство") и депутат Олаф Пулкс высказывают косвенные угрозы исполнительному директору города Янису Ланге. Об этом заявил депутат Рижской думы и представитель фракции "За!/Прогрессивные" Мартиньш Коссович.
По словам Коссовича, угрозы принимали форму обещаний начать проверку работы исполнительного директора, если расследование в отношении работы Департамента сообщения продолжится.
По его оценке, "Новое Единство" ищет возможности для затягивания расследования.
Коссович сообщил, что проверка подтвердила, что были допущены нарушения. В сфере ремонта дорог учет и контроль за работами не велся, дума только получила счета и заплатила "одной фирме, замешанной в картельном сговоре, договор с которой был заключен во времена Нила Ушакова".
Хотя изначально сообщалось о возможных бесхозяйственных тратах в размере 7 млн евро, сейчас сумма уменьшилась до 1,6 млн евро.
Уже сообщалось, что 16 июня исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Янис Вайводс и начальник Управления транспортной инфраструктуры Андрей Уртанс были отстранены от занимаемых должностей приказом исполнительного директора Риги Ланге. Чиновники были отстранены на время расследования дисциплинарного дела.
Должностные лица были отстранены от постов после служебной проверки. В ходе проверки были выявлены существенные нарушения, свидетельствующие о неправомерном и неэкономном поведении при проведении ремонтных работы на улицах города.
Вайводс не согласен с выдвинутыми против него обвинениями. Он обвинил руководство думы в травле. Также руководство не дает ему доступ к документам для дачи объяснений по дисциплинарному делу. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, встал на защиту Вайводса, который обеспокоен объективностью служебной проверки.
Это первое заметное разногласие между партнерами по коалиции в столице.
Каспар Спунде в настоящее время беспартийный депутат Рижской думы, в интервью газете Diena признал, что при таких обстоятельствах Стакис может быть смещен с поста мэра.
"За два года, как Стакис возглавил Рижскую думу, мы быстро "продвинулись", достигнув того уровня высокомерия, который мы испытали на десятом году правления бывшего мэра Риги Нила Ушакова.
Похоже, что неспособность Стакиса руководить Рижской думой заметили и другие партнеры по коалиции", - сказал Спунде.
Однако Спунде заявил, что в настоящее время мало депутатов думы, которые хотели бы взять на себя обязанности мэра в случае отставки Стакиса.
Олаф Пулкс ответил на заявления Коссовича и сказал, что у "Прогрессивных" есть проблемы с пониманием открытого и справедливого дисциплинарного процесса.
"Новое Единство" выступает за справедливое и объективное рассмотрение обвинений, выдвинутых против должностных лиц. Если в восприятии "Прогрессивных" усилия по достижению открытого и прозрачного процесса трактуются как давление, то, очевидно, имеют место здесь проблемы с пониманием", - сказал Пулкс агентству LETA.
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