Коссовичс: Кирсис и Пулкс косвенно угрожают исполнительному директору Риги. Депутат ответил

Вайводс не согласен с выдвинутыми против него обвинениями. Он обвинил руководство думы в травле. Также руководство не дает ему доступ к документам для дачи объяснений по дисциплинарному делу. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, встал на защиту Вайводса, который обеспокоен объективностью служебной проверки.

​Это первое заметное разногласие между партнерами по коалиции в столице.

Каспар Спунде в настоящее время беспартийный депутат Рижской думы, в интервью газете Diena признал, что при таких обстоятельствах Стакис может быть смещен с поста мэра.

"За два года, как Стакис возглавил Рижскую думу, мы быстро "продвинулись", достигнув того уровня высокомерия, который мы испытали на десятом году правления бывшего мэра Риги Нила Ушакова.

Похоже, что неспособность Стакиса руководить Рижской думой заметили и другие партнеры по коалиции", - сказал Спунде.

Однако Спунде заявил, что в настоящее время мало депутатов думы, которые хотели бы взять на себя обязанности мэра в случае отставки Стакиса.

Олаф Пулкс ответил на заявления Коссовича и сказал, что у "Прогрессивных" есть проблемы с пониманием открытого и справедливого дисциплинарного процесса.

"Новое Единство" выступает за справедливое и объективное рассмотрение обвинений, выдвинутых против должностных лиц. Если в восприятии "Прогрессивных" усилия по достижению открытого и прозрачного процесса трактуются как давление, то, очевидно, имеют место здесь проблемы с пониманием", - сказал Пулкс агентству LETA.