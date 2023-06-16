И. о. директора департамента сообщения РД винят в разбазаривании миллионов евро

По его мнению, счеты сводятся в связи с конфликтом Рижской думы с бывшим директором департамента Виталием Рейнбахом.

Вайводс также указал на предстоящую реорганизацию департамента сообщения путем преобразования его в департамент внешней среды и мобильности. Вайводс участвует в конкурсе на должность директора нового департамента, и сегодня у него было назначено собеседование в финальном отборочном туре конкурса. Когда он прибыл на собеседование, ему объяснили, что оно не состоится, так как связанный с ним вопрос рассматривается в коалиции думы.

Несмотря на то, что предъявленные Вайводсу обвинения еще не получили подтверждения, ему было отказано в возможности участвовать в честной борьбе за должность начальника управления.

Ланге не стал комментировать возможную связь поступившего сигнала с этим конкурсом, отметив, что не владеет данной информацией.

Вайводс добавил, что за последние два года в департаменте сообщения прошло два аудита, в ходе которых была проведена оценка договоров на техническое обслуживание, и претензий не поступило.

Кроме того, в апреле этого года исполнительный директор издал приказ, предписывающий ремонт дорог проводить непосредственно в рамках договоров по техобслуживанию.

На пресс-конференции Ланге признал, что такой приказ есть, но он рассчитан на меньшие объемы работ. На основании договоров по техническому обслуживанию можно выполнять мелкие работы вместо асфальтирования крупных участков улиц, что увеличивает общую стоимость работ.

После пресс-конференции Вайводс подчеркнул, что не признает своей вины, действовал законно и воспользуется всеми возможностями, чтобы защитить себя.