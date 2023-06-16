И. о. директора департамента сообщения РД винят в разбазаривании миллионов евро

Исполняющего обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Яниса Вайводса винят в бесхозяйственном использовании нескольких миллионов евро, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор столичного самоуправления Янис Ланге.
Он сообщил, что пока не может назвать конкретную сумму, но речь идет о нескольких миллионах евро. По словам Ланге, самоуправление пока не обращалось в правоохранительные органы, но это не исключено.
Проверка сообщения информатора о нарушениях показала, что в департаменте сообщения не было надлежащей системы учета для проверки объема выполненных работ и количества уложенного асфальта. Претензии к Вайводсу связаны с тем, что он организовывал работы по замене покрытия улиц, используя договоры по техническому обслуживанию, что привело к удорожанию работ.
Также установлено, что в отдельных случаях в заказах на работы по укладке асфальта были применены не самые экономически выгодные решения. В том числе выявлены нарушения, свидетельствующие об искусственном завышении цены путем дробления одного объекта на несколько более мелких объектов.
Нарушения происходили с 2021 года.
Исполнительный директор Риги сообщил, что нарушения были выявлены по тем работам, которые связаны с укладкой асфальта, но не относятся к крупным объектам, для которых были осуществлены отдельные закупки, таким как Брасский мост, Восточная магистраль, набережная генерала Радзиньша и др.
В связи с этим Вайводс и руководитель управления дорожной инфраструктуры Андрей Уртанс на время дисциплинарного расследования отстранены от должностей.
Во время расследования обязанности директора департамента сообщения будет выполнять и. о. директора департамента жилья и окружающей среды Эдийс Пелшс, а руководителя управления дорожной инфраструктуры - руководитель управления развития общественной инфраструктуры Мартиньш Слимбахс.
Как подчеркнул Ланге, перед этими чиновниками поставлены три основные задачи: обеспечить своевременное проведение всех строительных работ, связанных с празднованием Праздника песни; создать эффективную систему учета и продолжить законное выполнение заключенных договоров, а также обеспечить уравновешенную рабочую среду в коллективе департамента сообщения.
Как отметил на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис, когда приступила к работе нынешняя коалиция, было принято решение не повторять ошибок предыдущих созывов и не прикрывать чиновников, которые могли действовать незаконно и допустить нарушения.
Поэтому, получив 31 мая сигнал от информатора, мэр Риги пришел к выводу, что указанные в нем факты являются серьезными, и поручил исполнительному директору выяснить их.
В свою очередь, Вайводс заявил журналистам после пресс-конференции, что моббинг против него как руководителя уже давно осуществляет советник исполнительного директора Марис Кнокс.
Свое отстранение Вайводс рассматривает как личную и политическую расплату с ним и сотрудниками департамента. У него потребовали объяснений по поводу возможных нарушений, дав на подготовку ответа всего два дня. В такое время невозможно собрать всю необходимую информацию, считает Вайводс.
По его мнению, счеты сводятся в связи с конфликтом Рижской думы с бывшим директором департамента Виталием Рейнбахом.
Вайводс также указал на предстоящую реорганизацию департамента сообщения путем преобразования его в департамент внешней среды и мобильности. Вайводс участвует в конкурсе на должность директора нового департамента, и сегодня у него было назначено собеседование в финальном отборочном туре конкурса. Когда он прибыл на собеседование, ему объяснили, что оно не состоится, так как связанный с ним вопрос рассматривается в коалиции думы.
Несмотря на то, что предъявленные Вайводсу обвинения еще не получили подтверждения, ему было отказано в возможности участвовать в честной борьбе за должность начальника управления.
Ланге не стал комментировать возможную связь поступившего сигнала с этим конкурсом, отметив, что не владеет данной информацией.
Вайводс добавил, что за последние два года в департаменте сообщения прошло два аудита, в ходе которых была проведена оценка договоров на техническое обслуживание, и претензий не поступило.
Кроме того, в апреле этого года исполнительный директор издал приказ, предписывающий ремонт дорог проводить непосредственно в рамках договоров по техобслуживанию.
На пресс-конференции Ланге признал, что такой приказ есть, но он рассчитан на меньшие объемы работ. На основании договоров по техническому обслуживанию можно выполнять мелкие работы вместо асфальтирования крупных участков улиц, что увеличивает общую стоимость работ.
После пресс-конференции Вайводс подчеркнул, что не признает своей вины, действовал законно и воспользуется всеми возможностями, чтобы защитить себя.
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