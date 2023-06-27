"Традиционные латышские разногласия": сменится ли мэр Риги?

Это возможно только в том случае, если в самой коалиции назреет недовольство деятельностью мэра Риги Мартиньша Стакиса. "Если мне придется уйти, потому что я не хочу допускать бесхозяйственных действий, то так тому и быть. Я не боюсь потерять должность, но боюсь потерять репутацию", - заявил на прошлой неделе Стакис.

Во время строительного сезона с благословения мэра на основании информации осведомителя был отстранен от должности и. о. директора департамента сообщения Янис Вайводс, чем было недовольно отвечающее за сообщение и строительство "Новое Единство". Стакис не состоит ни в одной партии, но работает во фракции "За"/"Прогрессивные".

"Прогрессивные" гордятся естественными лугами, мероприятиями в микрорайонах и бесплатными питьевыми кранами. Однако и "Новому Единству" теперь есть чем гордиться, например, запуском трамвая по Брасскому мосту перед Праздником песни и танца. Соперничество и резкий обмен мнениями между депутатами обеих партий можно наблюдать и в социальных сетях.

Однако жители почти не вникают в то, какая партия что сделала, а оценивают работу коалиции во главе со Стакисом в целом. Сейчас на первый план выходят внутренние конфликты, выгодные тем силам, которые надеются захватить власть или вернуть ее. События в думе следует рассматривать в контексте изменений в правительстве, куда планируется пригласить и "Прогрессивных", но пока неизвестно, удастся ли это.