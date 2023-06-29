Сделано удивительное открытие о влиянии кофе

"Существует распространенное мнение, что кофе повышает внимание и психомоторные функции, - отметил профессор Нуно Соуза из Университета Минью. - Мы пытались понять механизмы, лежащие в основе биологического явления, чтобы выяснить пути для изучения факторов, которые его моделируют".

В экспериментах участвовали люди, которые традиционно выпивали минимум одну чашку кофе в день. Ученые попросили их воздержаться от еды или питья напитков с кофеином как минимум за три часа до исследования. Участникам предложили кофе - одним в виде чистого кофеина, другим - привычный, приготовленный по всем правилам напиток. До и после употребления напитка добровольцам сделали короткие функциональные МРТ, во время которых их попросили максимально расслабиться, не напрягая мозг.

Специалисты ожидали, что у выпивших традиционную чашку кофе активность префронтальной коры, связанной с исполнительной памятью и участвующей в процессах самоанализа, будет выше. Однако активность нейронных связей снижалась через какое-то время после употребления как чашки кофе, так и чистого кофеина. А значит - и то, и другое способствует активизации мозга для решения задач.

Употребление кофе также увеличило скорость нейронных связей в областях мозга, которые "отвечают" за рабочую память, когнитивный контроль и целенаправленное поведение. Однако этого не происходило, когда участники принимали только кофеин. Ученые отмечают: если вы хотите чувствовать себя не просто бодрым, но и готовым к работе, одного кофеина недостаточно - требуется выполнение ритуала кофепития. А значит, воздействие на организм чашки кофе носит эффект плацебо.