Прочувствуй! Смотрите самые трогательные моменты шествия участников Праздника песни и танца

Галерея: Шествие начинается

Галерея: Шествие участников Праздника песни и танца

О шествии

Шествие началось в 10:00 с площади Бривибас и продлилось примерно до 18:30.

Проходило оно по традиционному маршруту - началось с площади Бривибас и завершилось у театра "Дайлес", общая протяженность шествия составила 1,8 километра.

Шествие началось с приветствия президента страны Эгила Левитса, министра культуры Науриса Пунтулиса и директора LNKC Сигне Пуяте у памятника Свободы.

Возглавил шествие оркестр Национальных вооруженных сил (НВС), за ним последовали почетные дирижеры и почетные руководители, высшие государственные деятели, оргкомитет, представители LNKC и ЮНЕСКО, участники Праздника песни и танца.

Участники проходили в следующем порядке - представители Видземского, Курземского, Земгальского, Селийского, Латгальского краев, диаспоры, а закрывали шествие рижские коллективы.

Всего прошло около 45 тысяч участников Праздника песни из 1800 различных коллективов.

Концерт открытия Праздника песни и танца состоится сегодня с 21:00 до 23:00 на площади у "Арена Рига".

На концерте открытия Праздника песни и танца выступят Интарс Бусулис, Марина Ребека, Эгилс Силиньш, Янис Шипкевицс, Айя Андреева, музыкальное объединение Tautumeitas и другие солисты и коллективы.

В воскресенье, 2 июля, в Верманском саду прошла и ярмарка изделий мастеров-ремесленников. Эта традиция берет свое начало с 2003 года. Ремесленники, которые создают предметы современного дизайна, используя традиционное наследие в качестве идеологической основы, примут участие в ярмарке со своими творениями.

А на сцене Верманского сада концерты фольклорных ансамблей, народных театров, народных музыкантов и других коллективов.

Галерея: В честь праздника в Верманском саду прошла ремесленная ярмарка

Днем ранее, в субботу, 1 июля, состоялся финал конкурса хоров Праздника песни и танца, победителями которого стали хоры Kamēr..., Venda, Graidi и Erelbe.