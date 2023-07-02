Фото ⟩ Разные края Латвии красуются во время грандиозного шествия

В воскресенье, 2 июля, от памятника Свободы началось шествие участников Праздника песни и танца Novadu dižošanās, которое завершится возле театра "Дайлес". Смотрите фоторепортаж, подготовленный RUS TVNET, и радуйтесь празднику вместе с нами!
В год 150-летия праздника песни и танца впервые встретятся участники из разных краев Латвии. В марше будут представлены Курземе, Земгале, Видземе, Селия и Латгале.
А в Верманском саду сегодня в рамках Праздника песни и танца проходит ремесленная ярмарка с участием фольклорных коллективов, народных театров, ансамблей нацменьшинств, народных музыкантов.
Возле Arēna Rīga с 21:00 до 23:00 пройдет концерт открытия Праздника песни и танца, который предусмотрен только для его участников.
На концерте открытия выступят Интар Бусулис, Марина Ребека, Эгилс Силиньш, Янис Шипкевич, Айя Андреева, музыкальное объединение Tautumeitas и другие солисты и коллективы.
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