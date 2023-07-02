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Фото ⟩ Разные края Латвии красуются во время грандиозного шествия

rus.tvnet.lv
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В воскресенье, 2 июля, от памятника Свободы началось шествие участников Праздника песни и танца Novadu dižošanās, которое завершится возле театра "Дайлес". Смотрите фоторепортаж, подготовленный RUS TVNET, и радуйтесь празднику вместе с нами!

В год 150-летия праздника песни и танца впервые встретятся участники из разных краев Латвии. В марше будут представлены Курземе, Земгале, Видземе, Селия и Латгале.

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku gājiens "Novadu dižošanās"
XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku gājiens "Novadu dižošanās" Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku gājiens "Novadu dižošanās"
XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku gājiens "Novadu dižošanās" Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku gājiens "Novadu dižošanās"
XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku gājiens "Novadu dižošanās" Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Dziesmusvētku gājiens ir sācies!
Dziesmusvētku gājiens ir sācies! Фото: Jānis Škapars/TVNET

А в Верманском саду сегодня в рамках Праздника песни и танца проходит ремесленная ярмарка с участием фольклорных коллективов, народных театров, ансамблей нацменьшинств, народных музыкантов.

Возле Arēna Rīga с 21:00 до 23:00 пройдет концерт открытия Праздника песни и танца, который предусмотрен только для его участников.

На концерте открытия выступят Интар Бусулис, Марина Ребека, Эгилс Силиньш, Янис Шипкевич, Айя Андреева, музыкальное объединение Tautumeitas и другие солисты и коллективы.

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