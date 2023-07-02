Фото ⟩ Разные края Латвии красуются во время грандиозного шествия

В год 150-летия праздника песни и танца впервые встретятся участники из разных краев Латвии. В марше будут представлены Курземе, Земгале, Видземе, Селия и Латгале.

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku gājiens "Novadu dižošanās" Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku gājiens "Novadu dižošanās" Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku gājiens "Novadu dižošanās" Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Dziesmusvētku gājiens ir sācies! Фото: Jānis Škapars/TVNET

А в Верманском саду сегодня в рамках Праздника песни и танца проходит ремесленная ярмарка с участием фольклорных коллективов, народных театров, ансамблей нацменьшинств, народных музыкантов.

Возле Arēna Rīga с 21:00 до 23:00 пройдет концерт открытия Праздника песни и танца, который предусмотрен только для его участников.

На концерте открытия выступят Интар Бусулис, Марина Ребека, Эгилс Силиньш, Янис Шипкевич, Айя Андреева, музыкальное объединение Tautumeitas и другие солисты и коллективы.