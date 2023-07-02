Стали известны победители конкурса хоров Праздника песни и танца

В конкурсе смешанных хоров главный приз получил молодежный хор Kamēr..., первое место разделили хор Sōla Латвийской академии культуры и хор Juventus Латвийского университета, второе - молодежный хор Balsis Рижского центра культуры и народного искусства "Малая гильдия" и хор Pa Saulei дома культуры "Берги", а третье - хор Ventspils Курземской филармонии, хор Maska Бабитского центра культурного образования и хор Aura факультета физики, математики и оптометрии Латвийского университета.

В конкурсе женских хоров главный приз получил хор Venda Вентспилсского центра культуры, первое место занял хор девочек Spīgo 4-й Елгавской средней школы, второе место - хоры Balta и Minjona Латвийского университета, третье место - хор Dzintars Дворца культуры ВЭФ.

В группе мужских хоров главный приз получил хор Graidi Резекненского центра культуры и туризма, первое место занял хор Forte Даугавпилсского центра латышской культуры, второе - хор Dziedonis Латвийского университета, третье - хор Tēvzeme Центра культуры и народного творчества Ritums.

В группе хоров старшего поколения главного приза был удостоен хор Erelbe Рижского латышского общества, первое место занял хор Gaisma из Елгавского края, второе - хор Noktirne Марупского дома культуры, третье - хор Daugavas vanadzes Дворца культуры ВЭФ.