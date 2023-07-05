"Нет, спасибо": посетителей Уимблдона шокировали цены на пиво

Посетители Уимблдонского теннисного турнира "Большого шлема" шокированы ценами на пиво и закуски, которые стали намного выше, чем в предыдущие годы.
Английские СМИ сообщают, что, например, сэндвич стоит 5,60 евро, а маленькая пачка Skittles - 4,90 евро. Но особенно дорогим стало пиво, которое стоит от 8,40 до 8,80 евро за пинту (0,568 л) в зависимости от места покупки. В прошлом году цены на пиво колебались от 7,10 до 7,60 евро.
Бутылка шампанского стоит от 101 до 110 евро.
В свою очередь, сотрудникам Уимблдона предлагаются дорогие макароны из столовой по цене 23 евро за порцию.
Единственное, на что цена не выросла по сравнению с 2022 годом, это десерт с клубникой и взбитыми сливками, который стоит 2,90 евро.
"Если я чему-то и научился на Уимблдоне, так это тому, что я больше никогда не буду ныть по поводу цен на Australian Open",
- написал в Twitter один из поклонников тенниса.
"Девять евро за пиво? Нет, спасибо", - пишет другой болельщик.
Однако финское издание Ilta-Sanomat отмечает, что пиво на Уимблдоне на самом деле даже дешевле, чем на чемпионате мира по хоккею в Тампере, где за 0,4 литра надо было отдать 9,20 евро.
Третий турнир "Большого шлема" в сезоне продлится до 16 июля.
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