"Нет, спасибо": посетителей Уимблдона шокировали цены на пиво

Английские СМИ сообщают, что, например, сэндвич стоит 5,60 евро, а маленькая пачка Skittles - 4,90 евро. Но особенно дорогим стало пиво, которое стоит от 8,40 до 8,80 евро за пинту (0,568 л) в зависимости от места покупки. В прошлом году цены на пиво колебались от 7,10 до 7,60 евро.

Бутылка шампанского стоит от 101 до 110 евро.

В свою очередь, сотрудникам Уимблдона предлагаются дорогие макароны из столовой по цене 23 евро за порцию.

​Единственное, на что цена не выросла по сравнению с 2022 годом, это десерт с клубникой и взбитыми сливками, который стоит 2,90 евро.

"Если я чему-то и научился на Уимблдоне, так это тому, что я больше никогда не буду ныть по поводу цен на Australian Open",

- написал в Twitter один из поклонников тенниса.

"Девять евро за пиво? Нет, спасибо", - пишет другой болельщик.

Однако финское издание Ilta-Sanomat отмечает, что пиво на Уимблдоне на самом деле даже дешевле, чем на чемпионате мира по хоккею в Тампере, где за 0,4 литра надо было отдать 9,20 евро.

Третий турнир "Большого шлема" в сезоне продлится до 16 июля.