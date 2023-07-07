Гениально простой способ запекания сочного лосося

Марис считает, что есть достаточно причин, чтобы выращивать хрен в каждом латвийском саду или огороде: "Он не только красиво выглядит и подходит для засолки огурцов, но и листья хрена можно использовать вместо фольги при приготовлении на гриле рыбы, мяса или овощей".

Пышные и ароматные листья помогают сохранить продукты на гриле сочными и придают им прекрасный вкус.

В этот раз Марис использовал стейки из филе лосося, но вы можете приготовить на гриле и целую рыбу или, например, куриное филе - вам понадобятся листья хрена соответствующего размера.

Процесс приготовления

Подготовьте масло и зелень, которые есть в вашем соду. "У нас был укроп и широколистный лук. По вкусу он похож на чеснок - фантастическое растение, у нас в семье он в топе".

Положите лосось на лист хрена, добавьте немного рубленой зелени, посыпьте солью и перцем. Больше ничего не добавлять. Заверните куски рыбы в лист, формируя такие кармашки, ставьте на гриль и жарьте до готовности.

Фото: Privātais arhīvs

Если гриля нет, можно смело использовать духовку - результат в любом случае будет превосходным.