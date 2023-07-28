Ягмур Мислина Килич - красотка из Турции, которая заставит полюбить волейбол

Мы неоднократно писали о Кайле Симмонс и Кейле Алвес, которых многие называют самыми сексуальными волейболистками в мире. Похоже, у этих девушек появилась конкурентка.
Знакомьтесь: Ягмур Мислина Килич. 30 марта ей исполнилось 27 лет, и она выступает за PTT Spor и сборную Турции. Ранее Ягмур играла в таких клубах, как "Галатасарай", "Бешикташ" и "Туркиш Эйрлайнс".
В 2018 году вместе со сборной она завоевала бронзовую медаль на Средиземноморских играх.
На Instagram девушки ростом 1,91 м подписаны 90 тысяч человек.
Похоже, не только турецкие сериалы захватывают мир, но и турецким волейболисткам под силу многое.
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