Видео ⟩ С древности до современности: на Празднике песни прозвучала легендарная Pūt, vējiņi

Pūt, vējiņi (лив. Pūgõ tūļ - "дуй, ветер") - старинная ливская свадебная песня, попавшая в фольклор и теперь считающаяся латышской народной песней. Исследователи фольклора пришли к выводу, что оно зародилось у даугавских ливов в Видземе: ливский парень отправился на лодке к своей возлюбленной в Курземе с целью жениться. Песня хорошо известна и в Эстонии, и под руководством главного дирижера Праздника песни Мариса Сирмаса она прозвучала в качестве заключительной песни программы праздничного концерта Kopā augšup ("Вместе вверх").
Песня (первый куплет) была впервые опубликована Руйиенским пастором Густавом фон Бергманисом в 1807 году. Мелодию песни впервые опубликовал Янис Цимзе в 1872 году. Сегодня наиболее известна аранжировка песни Андрея Юрьянса 1884 года для четырехголосного смешанного хора а капелла.
Видео: исполнение Pūt, vējiņi! на XXVII Вселатвийском Празднике песни и танца
В 1989 году канадский латышский композитор Имант Раминьш по просьбе дирижера Ванкуверского камерного хора сочинил новую обработку Pūt, vējiņi! для турне в страны Балтии. По воспоминаниям Раминьша, "когда канадский хор начал ее петь в Риге, публика встала, а хористы не поняли почему". В Межапарке в прошлый вечер такого удивления не наблюдалось!
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