Видео ⟩ С древности до современности: на Празднике песни прозвучала легендарная Pūt, vējiņi

Pūt, vējiņi (лив. Pūgõ tūļ - "дуй, ветер") - старинная ливская свадебная песня, попавшая в фольклор и теперь считающаяся латышской народной песней. Исследователи фольклора пришли к выводу, что оно зародилось у даугавских ливов в Видземе: ливский парень отправился на лодке к своей возлюбленной в Курземе с целью жениться. Песня хорошо известна и в Эстонии, и под руководством главного дирижера Праздника песни Мариса Сирмаса она прозвучала в качестве заключительной песни программы праздничного концерта Kopā augšup ("Вместе вверх").