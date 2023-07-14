Гражданку России с ВНЖ Эстонии не пустили на борт Ryanair

"В данный момент, (на основании предоставленной мне информации) я могу лишь сказать, что, с моей точки зрения, речь может идти либо о некомпетентности работников авиакомпании, либо о целенаправленных умышленных действиях авиакомпании против граждан РФ (в этом случае остается открытым вопрос, как эта же авиакомпания ранее допустила на борт этих же самых граждан РФ с ВНЖ по направлению Каунас-Болгария).

Я также считаю, что своими действиями (недопуском на борт лиц, имеющими на то законное право), авиакомпания причинила этим лицам как минимум прямой имущественный ущерб, который выражается в дополнительных затратах на покупку новых билетов у другой авиакомпании и расходов на проживание в ожидании другого рейса. Это при условии, что с документами при проверке действительно все было в порядке (прежде всего, я имею ввиду, что важно доказать наличие и предоставление карты ВНЖ - elamisluba - при посадке)

Но еще раз обращаю внимание, что данный ответ построен только на основании информации, полученной от вас в э-мейл-сообщении. Неясно, например, были ли во время этого рейса на борту другие граждане РФ с эстонским ВНЖ и если да, то почему их пустили на борт, а лиц, о которых вы пишете, нет?"