Мировой океан зеленеет: почему это может быть плохо и при чем тут потепление?

Исследователи уже не раз наблюдали кратковременные, но весьма печальные последствия взрывного роста фитопланктона в результате резкого повышения температуры, когда он использовал все запасы кислорода в воде, оставляя мертвые зоны. Из них могли выбраться далеко не все живые организмы.

Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Фото: BBC

Виновато потепление?

По мнению руководителя исследования, доктора Б. Б. Каэля из британского Национального океанографического центра, наблюдаемые в океане изменения — результат глобального потепления, которое в свою очередь вызвано активным использованием ископаемых видов топлива.

Так фитопланктон выглядит из космоса. Это снимок берегов Финляндии Фото: NASA

"Зеленые океаны — это дополнительное свидетельство того, как человеческая активность влияет на жизнь на Земле и отражается на биосфере", — пишет ученый.

Исследователи признают, что фитопланктон может быть и не единственной причиной позеленения океанов, но проведенный Каэлем анализ спутниковых снимков укладывается в компьютерную модель, созданную в 2019 году соавтором его исследования, старшим научным сотрудником Массачусетского технологического института Стефани Дуткевич.

В ее модели присутствовали два сценария цветового изменения мирового океана в ближайшие 20 лет. Один включал присутствие парниковых газов, а второй — нет. Модель с парниковыми газами показала тогда, что через два десятилетия позеленеет до 50% океана.

Исследователи не ставили своей целью углубленно изучать возможные последствия позеленения Мирового океана.