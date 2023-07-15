Почему в Голливуде бастуют актеры и что будет с кино

Объявляя о забастовке, глава профсоюза актриса Фрэн Дрешер выступила с пламенной речью о том, насколько далеки сверхбогатые боссы кинокомпаний от понимания ситуации актеров Фото: EPA

Еще одной угрозой для заработков актеров они считают искусственный интеллект. Профсоюз добивается защиты своих членов от неправомерного использования ИИ, а также справедливой компенсации за использование работы актера в целях обучения систем ИИ. Речь идет о системах, которые потом искусственно воссоздадут образ этого актера в действии без его присутствия на съемочной площадке.

В четверг представитель профсоюза Данкан Крэбтри-Айрлэнд привел пример того, что имеется в виду.

По его словам, в ответе на требования бастующих от Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) – в частности, предлагается платить актерам массовки зарплату за один день - 200 долларов – за то, чтобы отсканировать их образ, а потом с помощью компьютера воспроизводить его "до бесконечности в любых проектах, в которых они захотят, без согласия и компенсации".

"Если вы думаете, что это новаторское предложение, я предлагаю вам подумать еще раз", - добавил Крэбтри-Айрлэнд.

В ответе AMPTP говорится, что альянс предложил профсоюзу сделку, "предусматривающую историческое увеличение заработной платы и остатка, значительно более высокие ограничения на пенсионные и медицинские взносы (…) новаторское предложение по искусственному интеллекту, которое защищает цифровые изображения актеров для членов SAG-AFTRA".

Профсоюз не был впечатлен подробностями предложения, после чего альянс обвинил SAG-AFTRA в том, что тот "выбрал путь, который приведет к финансовым трудностям бесчисленных тысяч людей, зависящих от отрасли".