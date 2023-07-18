"Считаю ее не очень умной": солист "Воплі Відоплясова"об Ани Лорак и звездах в РФ

"Мир начал разбираться, вникать в историю", - сказал в интервью RUS TVNET солист украинской группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка. 27 июля коллектив с большим сольным концертом выступит на сцене клуба Melnā Piektdiena.
- Война в Украине длится больше года. Можете ли вы рассказать, как пострадали от преступных действий российских военных. Я знаю, что у вас пострадал дом недалеко от Бучи?
- Приветствую вас, благодарю за вопросы, за интерес к моей музыке, к моему коллективу. Что касается страданий от этой полномасштабной агрессии, Украина очень сильно пострадала, очень много людей, детей страдает от этой войны. Я не имею морального права жаловаться, так как есть люди, которые пострадали гораздо больше. Я от себя делаю все возможное, чтобы приблизить победу Украины. Да, у меня есть дача на Киевском море, красивый дом, там жили военные. Сейчас я восстанавливаю его. Это материальный объект. Самое главное - это люди, которые страдают на нашей земле.
Эта война принесла разрушения, но также она принесла изменения в обществе и отношении всего мира к Украине. Украину заметили, Украине стали симпатизировать и помогать.
Это важно, и в этом процессе я - активный участник.
Дело в том, что про Украину практически ничего не знали в Европе, в мире, а Россия веками работала над созданием собственного имиджа, который не поддерживается реалиями, историей. Как человек о себе рассказывает, так его и воспринимают.
На сегодняшний день агрессивные действия России... они показали настоящее лицо, и мир начал разбираться, вникать в историю, в разные факты исторические, кто есть украинцы, кто - россияне, разобрались, что это не один народ.
Во-вторых, разобрались, что много чего Россия украла: историю украинцев и других народов, много надуманного. Украина начинает возвращать себе свои исторические и культурные артефакты.
- Вы и раньше были большим патриотом Украины и украинского языка. Сейчас вы часто даете интервью только на украинском (этот раз не стал исключением). Можете рассказать, как изменилось в Украине, Европе отношение к русскому языку. Что вы сами заметили?
- Что касается отношения к русскому языку, в Украине начали меняться взаимоотношения с русским языком и русской культурой, так как кагэбэшные и фээсбэшные приемчики в стиле "какая разница", "не все так однозначно" - они очень сильно работали в головах украинцев. Я думаю, в Латвии то же самое происходит, методики одинаковые, в каждой стране механизмы похожие. Поэтому сейчас украинцы массово возвращаются к украинскому языку.
Киев наконец-то становится украиноязычным городом. Когда я впервые сюда приехал, люди практически не разговаривали на украинском языке, а сейчас это доминирующий язык в Киеве.
- Вы раньше часто снимались в различных шоу и программах на российском телевидении. Один из самых ярких моментов для меня - это ваше участие в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки". Вы в нем участвовали вместе с Ани Лорак, Филиппом Киркоровым, Лолитой и многими другими. Как вы считаете, что произошло с вашими коллегами? Почему часть из них молчит, а часть поддерживает войну?
- Очень интересно наблюдать, как разные люди, артисты проявляют свое отношение к войне - и россияне, и российские артисты, и украинцы, и украинские артисты. Среди украинских артистов кто-то молчит, кто-то проявляет активность, свою гражданскую, патриотическую позицию. Очень много ребят на фронте воюет. Меньшинство поддерживает Россию, много кто выехал за границу. Много кто остается в Украине, активно помогает, волонтерит. Изменения происходят, селекция, и, в принципе, вся эта война, она показала, кто есть кто.
И что касается Филиппа Киркорова, Лолиты, тогда еще сложилось мнение об этих людях.
Ани Лорак, в отличие от распространенного мнения в Украине, я просто считаю ее не очень умной. Она попала в ловушку, сладкую золотую клетку российского шоу-бизнеса, она стремилась туда и попала.
Им нужен был такой персонаж, и ее активно используют. У нее нет собственного альтернативного мнения, персонального о том, что происходит. Она зависима финансово, я так понимаю, и так себя повела и потеряла Родину.
Видео: Олег Скрипка - Песня Вакулы (мюзикл "Вечера на хуторе близ Диканьки")
- Почему украинским артистам важно продолжать ездить с концертами по миру?
- Украинским артистам сейчас очень важно представлять украинскую культуру в мире, потому что представление Украины по всему миру способствует получению помощи мирового сообщества. Без этой помощи мы не сможем существовать. Мы получаем оружие, мы экономически существуем благодаря этой помощи.
Артисты являются рупорами, являются голосами украинцев, которые могут быть услышанными в мире. И слава Богу, что нас принимают. Это прекрасно, что нам помогают, что нас слышат.
И скоро мы будем у вас. С удовольствием выступим. Не бывает худа без добра - если бы не было этой войны, возможно, много-много лет мы бы не приехали в Латвию и не выступили. Нас принимают в вашей стране, в других странах нас принимают, нас слышат, нам помогают. Еще собираем деньги для Украины, помогаем детям, раненым, госпиталям. От всего сердца ждем встречи!
Украинская рок-н-ролл- и этно-рок-группа "Воплі Відоплясова" была создана в 1987 году. В том же году группа стала членом Киевского рок-клуба, получила первую премию на киевском рок-фестивале "Рок-парад", а также выпустила свой первый хит "Танцы".
Украинский язык стал неотъемлемой частью группы. Первые треки были наполнены молодежным сарказмом, но медленно и верно он был заменен фольклором и лирикой.
Уже в 1990 году "Воплі Відоплясова" дали концерты во Франции и Швейцарии, во время которых в крупной французской газете Le Monde вышел материал о группе. Именно после этого популярность коллектива вышла за пределы Украины.
Группа до сих пор остается одной из самых популярных рок-групп Украины. Музыканты дают более 200 концертов в год и активно выпускают новый материал. Это первая группа, которая стала исполнять рок на украинском языке за пределами своей родины.
Рижский концерт состоится в рамках благотворительного тура по странам Балтии. Музыканты исполнят свои лучшие композиции, а также представят новые песни. Кроме Риги, группа сыграет также в Вильнюсе, Таллинне и Нарве. Часть собранных средств пойдет на нужды Украины.
Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.
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