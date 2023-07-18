"Считаю ее не очень умной": солист "Воплі Відоплясова"об Ани Лорак и звездах в РФ

Артисты являются рупорами, являются голосами украинцев, которые могут быть услышанными в мире. И слава Богу, что нас принимают. Это прекрасно, что нам помогают, что нас слышат.

И скоро мы будем у вас. С удовольствием выступим. Не бывает худа без добра - если бы не было этой войны, возможно, много-много лет мы бы не приехали в Латвию и не выступили. Нас принимают в вашей стране, в других странах нас принимают, нас слышат, нам помогают. Еще собираем деньги для Украины, помогаем детям, раненым, госпиталям. От всего сердца ждем встречи!

Украинская рок-н-ролл- и этно-рок-группа "Воплі Відоплясова" была создана в 1987 году. В том же году группа стала членом Киевского рок-клуба, получила первую премию на киевском рок-фестивале "Рок-парад", а также выпустила свой первый хит "Танцы".

Украинский язык стал неотъемлемой частью группы. Первые треки были наполнены молодежным сарказмом, но медленно и верно он был заменен фольклором и лирикой.

Уже в 1990 году "Воплі Відоплясова" дали концерты во Франции и Швейцарии, во время которых в крупной французской газете Le Monde вышел материал о группе. Именно после этого популярность коллектива вышла за пределы Украины.

Группа до сих пор остается одной из самых популярных рок-групп Украины. Музыканты дают более 200 концертов в год и активно выпускают новый материал. Это первая группа, которая стала исполнять рок на украинском языке за пределами своей родины.

Рижский концерт состоится в рамках благотворительного тура по странам Балтии. Музыканты исполнят свои лучшие композиции, а также представят новые песни. Кроме Риги, группа сыграет также в Вильнюсе, Таллинне и Нарве. Часть собранных средств пойдет на нужды Украины.

Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.