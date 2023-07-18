Зеленский предложил продолжить "зерновую сделку" без участия России

Судовладельческие компании уведомили Украину, что готовы продолжить экспорт зерна из украинских портов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский журналистам из стран Африки в понедельник, 17 июля.
"Даже без России нужно сделать все, чтобы мы могли пользоваться этим "черноморским коридором". Мы не боимся. К нам обращались компании-судовладельцы. Сказали, что готовы, если Украина выпустит [суда], а Турция пропустит. Все готовы продолжать поставки зерна", - сказал президент.
В рамках "зерновой инициативы" заключены два отдельных соглашения, однако ни одно из них не содержит прямых договоренностей между Украиной и Россией, напомнил Зеленский.
"У нас было два соглашения. Первое - Украина, Турция, ООН. Второе - Россия, Турция, ООН. Поэтому когда Россия говорит, что выходит [из "зернового соглашения"], она прекращает свое соглашение с генеральным секретарем ООН [Антониу] Гутерришем и президентом Турции [Реджепом Тайипом] Эрдоганом. Не с нами. У нас с ними не было никаких договоренностей", - сказал Зеленский.
На МИД Украины возложена задача подготовить официальные сигналы в ООН и Турцию, чтобы они ответили за готовность продолжать черноморскую "зерновую инициативу", заявил президент Украины.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия выходит из международного соглашения, разрешающего экспорт зерна из Украины через Черное море. Срок действия соглашения, который несколько раз продлевался, закончился в понедельник, 17 июля.
Переговоры по "зерновой сделке" фактически прекращены, она приостановлена, заявил Песков. Однако, добавил он, "Россия вернется к "зерновой сделке" без промедления, как только будут выполнены связанные с ней договоренности".
В понедельник Россия проинформировала Турцию и Украину, а также Секретариат ООН о своих возражениях против продления "зерновой сделки", сообщила российскому пропагандистскому СМИ "РИА Новости" пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник выразил уверенность, что президент России Владимир Путин по-прежнему хочет продлить "зерновую сделку".
"Я считаю, что президент России Путин хочет продолжения этого гуманитарного моста, несмотря на сегодняшнее заявление [России]", - сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле, имея в виду сделку по черноморскому "зерновому коридору". Как заявил Эрдоган, он проведет переговоры с Путиным еще до назначенного на август визита российского лидера в Турцию.
22 июля прошлого года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали соглашение с ООН о возобновлении экспорта украинских сельскохозяйственных товаров через Черное море, которое было прервано, когда 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Соглашение позволило Украине экспортировать более 32 миллионов тонн зерна, несмотря на российские военные корабли в Черном море. Большая часть этого зерна оказалась в развивающихся странах Африки, Ближнего Востока и других регионов. Если экспорт снова будет заблокирован, цены на продовольствие могут вырасти еще больше.
По сообщениям СМИ, Евросоюз рассматривает уступки российскому банку ради продления "зерновой сделки". Речь идет о создании дочерней структуры находящегося под санкциями банка "Россельхозбанк" с целью восстановления связи с международной системой платежных уведомлений SWIFT, сообщает интернет-издание "Украинская правда".
Россия объяснила свои возражения против продления соглашения препятствиями для экспорта ее сельхозпродукции и минеральных удобрений.
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