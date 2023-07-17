Песков: Россия вышла из зерновой сделки

По его словам, позиция по сделке была озвучена Россией еще до атаки на Крымский мост, поэтому сегодняшние события с этим не связаны.

"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации — истекает срок 17 июля, к сожалению часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор, поэтому ее действие прекращается. Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки, незамедлительно. Де-факто такая ситуация", - сказал он.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия официально уведомила Турцию и Украину, секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки.

Посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, "Коммерсанту", что посольство в Минске передало украинской стороне ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке утром 17 июля. Он отметил, что выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля, сообщает прокремлевское агентство ТАСС.

Русская служба ВВС напоминает, что зерновая сделка - это договоренности между Россией, Украиной, Турцией и ООН о том, чтобы Украина могла экспортировать свою сельхозпродукцию через Черное море. Россия за участие в сделке просила снять санкционные ограничения на экспорт и перевозку некоторых своих аграрных продуктов. Стороны сделки неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договоренностей.