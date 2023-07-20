Видео ⟩ В Балтийском море был замечен водяной смерч

В публикации сказано, что в очевидцы наблюдали не менее шести водоворотов этого типа.

Eyewitnesses have observed up to 6 waterspouts over the Gulf of Finland this morning. Video: Vitalii Zhurba 20.07.2023. pic.twitter.com/cdExiePFmq — Kairo Kiitsak 🇪🇪 (@kairokiitsak) July 20, 2023

Водяные вихри возникают, когда более холодная воздушная масса поднимается над теплыми водами. Теплые воды верхних слоев моря согревают прохладный воздух, он быстро поднимается вверх, образуется турбулентность, которая при благоприятном стечении условий становится вихревой, пишет Apollo.lv.

​Если толща воды достигает побережья, то чаще всего она исчезает уже на берегу и в районе дюн, потому что единственным источником ее энергии является теплая водная гладь.

Водяные вихри могут быть опасны для тех, кто находится в море, особенно для небольших лодок или яхт.