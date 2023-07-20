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Видео ⟩ В Балтийском море был замечен водяной смерч

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Эстонский метеоролог Кайро Кийтсак в своем блоге в Twitter поделился видео, на котором запечатлен водяной вихрь в Финском заливе Балтийского моря.

В публикации сказано, что в очевидцы наблюдали не менее шести водоворотов этого типа.

Водяные вихри возникают, когда более холодная воздушная масса поднимается над теплыми водами. Теплые воды верхних слоев моря согревают прохладный воздух, он быстро поднимается вверх, образуется турбулентность, которая при благоприятном стечении условий становится вихревой, пишет Apollo.lv.

​Если толща воды достигает побережья, то чаще всего она исчезает уже на берегу и в районе дюн, потому что единственным источником ее энергии является теплая водная гладь.

Водяные вихри могут быть опасны для тех, кто находится в море, особенно для небольших лодок или яхт.

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