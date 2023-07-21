Британская боксерша объяснила, почему обнажила грудь после победы

Одно из главных спортивных видео прошлой недели - реакция Даниэллы Хемсли после победы над Александрой Даниэль, или Мисс Даниэлкой, в боксерском турнире Kingpyn High Stakes. Британка была настолько не в себе от радости, что оголила грудь. Рассказываем, кто она вообще такая.

Теперь она подробнее прокомментировала случившееся: "У меня на сосках были наклейки с изображением пламени. План был таков: я поднимаю лифчик, а под ним - пламя. Из серии "эта девушка горит".

Я выиграла, подняла свой топик, и весь мир увидел мою грудь, потому что наклейки с огнем остались в лифчике", - рассказала модель.

Kingpyn позднее выпустили заявление, что такое поведение недопустимо и что Хемсли не будет участвовать в финальном бою турнира.

Сама Хемсли заявила, что не будет участвовать в последнем бою турнира Kingpyn, потому что хочет дать отдохнуть своему организму.

"Я не была дисквалифицирована. Просто решила отдохнуть. Планирую вернуться на ринг зимой", - сказала спортсменка.