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Британская боксерша объяснила, почему обнажила грудь после победы

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Даниэлла Хемсли
Даниэлла Хемсли Фото: Instagram

Британская боксерша Даниэлла Хемсли на своем YouTube-канале прокомментировала свое решение оголить грудь на боксерском ринге после победы, пишет Apollo.lv. 

Одно из главных спортивных видео прошлой недели - реакция Даниэллы Хемсли после победы над Александрой Даниэль, или Мисс Даниэлкой, в боксерском турнире Kingpyn High Stakes. Британка была настолько не в себе от радости, что оголила грудь. Рассказываем, кто она вообще такая.

Теперь она подробнее прокомментировала случившееся: "У меня на сосках были наклейки с изображением пламени. План был таков: я поднимаю лифчик, а под ним - пламя. Из серии "эта девушка горит".

Я выиграла, подняла свой топик, и весь мир увидел мою грудь, потому что наклейки с огнем остались в лифчике", - рассказала модель. 

Kingpyn позднее выпустили заявление, что такое поведение недопустимо и что Хемсли не будет участвовать в финальном бою турнира.

Сама Хемсли заявила, что не будет участвовать в последнем бою турнира Kingpyn, потому что хочет дать отдохнуть своему организму.

"Я не была дисквалифицирована. Просто решила отдохнуть. Планирую вернуться на ринг зимой", - сказала спортсменка

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