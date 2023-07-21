Сколько стоит номер в Лиепае в день концерта Prāta Vētra?

22 июля в Лиепае на стадионе "Даугава" состоится концерт популярной латвийской группы Prāta Vētra. Ранее уже сообщалось об ажиотаже перед концертом. Отмечалось, что в городе практически невозможно снять жилье на эту дату.
Что с ночлегом в Лиепае?
RUS TVNET решил проверить и попробовать зарезервировать на портале Booking.com гостиницу на 1 день для двоих человек. Приложение показало всего 10 доступных гостиниц, а цены варьировались от 63 до 533 евро (у других пользователей из-за бонусов Booking-аккаунта предложения могут отличаться).
Самое дешевое предложение - 63 евро за трехместный номер с доступом в спортзал - было у трехзвездочного отеля Līva, который расположен в 100 м от центра. Следом можно было выбрать предложение от SpartHotel (он, правда, находится уже в 1,6 км от центра) за 129 евро. За эти деньги у вас будет бюджетный двухместный номер в трехзвездочном отеле с двумя раздельными кроватями.
Roze Peldu Residence, Roze Kūrmājas Residence, Roze Center Apartments, Roze Park Rooms просят за ночь от 365 до 370 евро. Правда, за эти деньги предлагают апартаменты.
Есть еще предложение от Windrose за 180 евро. MORE Hotel с особенно большой кроватью - за 318 евро.
Есть и люкс-предложения за 533 и 397 евро. Правда, тут сервис предлагает скидку, а потому цены могут отличаться!
Кстати, с квартирами на 1 день ситуация обстоит лучше. Есть 61 предложение. Цены на них - от 124 евро за ночь.
Полезная информация для посетителей концерта:
- Вход с 18:00, начало концерта в 20:00.
- Специальный гость - поп- и хип-хоп-исполнительница Būū.
- Организаторы просят зрителей приходить вовремя и запастись терпением.
- Что касается входа и выхода, то вход на концертную площадку осуществляется через ворота 1 и 6.
1-е ворота находятся недалеко от главного стадиона, до 1-х ворот, или главного входа, можно добраться, пройдя по пешеходным дорожкам с улицы Пелду и улицы Рожу. Ворота 6 находятся со стороны моря, до них можно добраться, выйдя с улицы Пелду и подойдя ко входу со стороны моря. Выход после концерта - через выходы 1, 3 и 6.
- Владельцы билетов в VIP-зал Balcia входят через VIP-вход - ворота 6 - и получают браслет Balcia VIP Lounge. Владельцы билетов в VIP-зал Balcia также могут воспользоваться выходом 1 для входа, получив браслет Balcia VIP Lounge у охранника на трибунах рядом с зоной VIP-зала Balcia.
Владельцы билетов Balcia VIP Lounge при предъявлении билета VIP PARKING могут парковаться на улице Микелиса Валтерса со въездом с улицы Пелду.
- Места для инвалидных колясок расположены слева от трибуны H на сцене. Вход через ворота 1.
- Перед сценой будет фан-зона. Она разделена на сторону A (сцена слева) и сторону B (сцена справа). Обе зоны идентичны. Направления можно найти возле сцены и на экранах. Организаторы просят пройти в фан-зону пораньше. Когда начнется концерт, до нее может быть трудно добраться. В фан-зону запрещено проносить алкогольные напитки и еду.
- Организаторы обращают внимание на то, что на концерт нельзя проносить зонты, селфи-палки, подставки для фото- и видеоаппаратуры, складные стулья, еду и напитки, профессиональную фото-, видео- и аудиоаппаратуру (кроме тех, у кого имеется специальное разрешение организатора мероприятия), огнестрельное оружие, острые предметы, пиротехнику, лазерные ручки, опасные вещества и предметы, шлемы, скейтборды и другие аксессуары для активного спорта, большие рюкзаки, животных.
Вход на концертную площадку с детскими колясками разрешен.
- В целях безопасности запрещается находиться в толпе и/или перед сценой с детскими колясками. Разрешается провозить детское питание в заводской упаковке и напитки в бутылочках (кроме горячей воды).
- Подробнее о билетах, транспорте и парковке читайте здесь.
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