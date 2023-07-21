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Сколько стоит номер в Лиепае в день концерта Prāta Vētra?

Раиса Смирнова rus.tvnet.lv
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Фото: LETA/ коллаж RUS TVNET

22 июля в Лиепае на стадионе "Даугава" состоится концерт популярной латвийской группы Prāta Vētra. Ранее уже сообщалось об ажиотаже перед концертом. Отмечалось, что в городе практически невозможно снять жилье на эту дату.

Что с ночлегом в Лиепае?

RUS TVNET решил проверить и попробовать зарезервировать на портале Booking.com гостиницу на 1 день для двоих человек. Приложение показало всего 10 доступных гостиниц, а цены варьировались от 63 до 533 евро (у других пользователей из-за бонусов Booking-аккаунта предложения могут отличаться). 

Самое дешевое предложение - 63 евро за трехместный номер с доступом в спортзал - было у трехзвездочного отеля Līva, который расположен в 100 м от центра. Следом можно было выбрать предложение от SpartHotel (он, правда, находится уже в 1,6 км от центра) за 129 евро. За эти деньги у вас будет бюджетный двухместный номер в трехзвездочном отеле с двумя раздельными кроватями. 

Фото: Скриншот с Booking.com

Roze Peldu Residence, Roze Kūrmājas Residence, Roze Center Apartments, Roze Park Rooms просят за ночь от 365 до 370 евро. Правда, за эти деньги предлагают апартаменты. 

Фото: Скриншот с Booking.com
Фото: Скриншот с Booking.com

Есть еще предложение от Windrose за 180 евро. MORE Hotel с особенно большой кроватью - за 318 евро. 

Фото: Скриншот с Booking.com

Есть и люкс-предложения за 533 и 397 евро. Правда, тут сервис предлагает скидку, а потому цены могут отличаться!

Фото: Скриншот с Booking.com

Кстати, с квартирами на 1 день ситуация обстоит лучше. Есть 61 предложение. Цены на них - от 124 евро за ночь. 

Полезная информация для посетителей концерта: 

- Вход с 18:00, начало концерта в 20:00.

- Специальный гость - поп- и хип-хоп-исполнительница Būū.

- Организаторы просят зрителей приходить вовремя и запастись терпением.

- Что касается входа и выхода, то вход на концертную площадку осуществляется через ворота 1 и 6.

1-е ворота находятся недалеко от главного стадиона, до 1-х ворот, или главного входа, можно добраться, пройдя по пешеходным дорожкам с улицы Пелду и улицы Рожу. Ворота 6 находятся со стороны моря, до них можно добраться, выйдя с улицы Пелду и подойдя ко входу со стороны моря. Выход после концерта - через выходы 1, 3 и 6.

- Владельцы билетов в VIP-зал Balcia входят через VIP-вход - ворота 6 - и получают браслет Balcia VIP Lounge. Владельцы билетов в VIP-зал Balcia также могут воспользоваться выходом 1 для входа, получив браслет Balcia VIP Lounge у охранника на трибунах рядом с зоной VIP-зала Balcia.

Владельцы билетов Balcia VIP Lounge при предъявлении билета VIP PARKING могут парковаться на улице Микелиса Валтерса со въездом с улицы Пелду.

- Места для инвалидных колясок расположены слева от трибуны H на сцене. Вход через ворота 1.

- Перед сценой будет фан-зона. Она разделена на сторону A (сцена слева) и сторону B (сцена справа). Обе зоны идентичны. Направления можно найти возле сцены и на экранах. Организаторы просят пройти в фан-зону пораньше. Когда начнется концерт, до нее может быть трудно добраться. В фан-зону запрещено проносить алкогольные напитки и еду.

- Организаторы обращают внимание на то, что на концерт нельзя проносить зонты, селфи-палки, подставки для фото- и видеоаппаратуры, складные стулья, еду и напитки, профессиональную фото-, видео- и аудиоаппаратуру (кроме тех, у кого имеется специальное разрешение организатора мероприятия), огнестрельное оружие, острые предметы, пиротехнику, лазерные ручки, опасные вещества и предметы, шлемы, скейтборды и другие аксессуары для активного спорта, большие рюкзаки, животных.

Вход на концертную площадку с детскими колясками разрешен.

- В целях безопасности запрещается находиться в толпе и/или перед сценой с детскими колясками. Разрешается провозить детское питание в заводской упаковке и напитки в бутылочках (кроме горячей воды).

- Подробнее о билетах, транспорте и парковке читайте здесь.

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