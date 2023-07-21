Сколько стоит номер в Лиепае в день концерта Prāta Vētra?

Фото: Скриншот с Booking.com

Кстати, с квартирами на 1 день ситуация обстоит лучше. Есть 61 предложение. Цены на них - от 124 евро за ночь.

Полезная информация для посетителей концерта:

- Вход с 18:00, начало концерта в 20:00.

- Специальный гость - поп- и хип-хоп-исполнительница Būū.

- Организаторы просят зрителей приходить вовремя и запастись терпением.

- Что касается входа и выхода, то вход на концертную площадку осуществляется через ворота 1 и 6.

1-е ворота находятся недалеко от главного стадиона, до 1-х ворот, или главного входа, можно добраться, пройдя по пешеходным дорожкам с улицы Пелду и улицы Рожу. Ворота 6 находятся со стороны моря, до них можно добраться, выйдя с улицы Пелду и подойдя ко входу со стороны моря. Выход после концерта - через выходы 1, 3 и 6.

- Владельцы билетов в VIP-зал Balcia входят через VIP-вход - ворота 6 - и получают браслет Balcia VIP Lounge. Владельцы билетов в VIP-зал Balcia также могут воспользоваться выходом 1 для входа, получив браслет Balcia VIP Lounge у охранника на трибунах рядом с зоной VIP-зала Balcia.

Владельцы билетов Balcia VIP Lounge при предъявлении билета VIP PARKING могут парковаться на улице Микелиса Валтерса со въездом с улицы Пелду.

- Места для инвалидных колясок расположены слева от трибуны H на сцене. Вход через ворота 1.