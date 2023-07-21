Скончался легендарный американский певец Тони Беннетт

Певец ушел из жизни в родном Нью-Йорке.

Среди наиболее известных его песен - "The Way You Look Tonight", "Body and Soul" и "(I Left My Heart) In San Francisco".

Беннетт сотрудничал с таким исполнителями как Lady Gaga, Арета Франклин и Фрэнк Синатра.

За время карьеры Беннетта были проданы миллионы его записей, он получил 20 премий Grammy, в том числе и за пожизненный вклад.

Первым хитом Беннетта в 1951 году стала песня Because of You. Спустя 40 лет после дебютного хита Беннетт выступил на телевизионном концерте MTV Unplugged, а еще спустя два десятилетия он выпустил вместе с Lady Gaga альбом "Cheek to Cheek".