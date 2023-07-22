Борьба с выбросами и туристами. Амстердам закрывает терминал для круизных лайнеров и вводит ограничения для приезжих

Они ссылаются на исследование 2021 года, которое показало, что один круизный лайнер в сутки производит объемы оксидов азота равные выхлопам 30 тысяч грузовиков.

Центральный круизный терминал в центре города, соседствующий с главным ж/д вокзалом, будет вскоре полностью закрыт.

До сих пор он обслуживал порядка 100 лайнеров в год. Сотни человек останутся без работы, и пока неясно, какие предусмотрены компенсации.

В мэрии говорят, что кроме пользы для окружающей среды отказ от круизного судоходства также обеспечит резкое сокращение туристов на улицах Амстердама, что также является одной из приоритетных задач политиков.

Недавно представительница леволиберальной партии D66 Илана Рудеркерк сравнила пассажиров круизных лайнеров с нашествием саранчи. Такая риторика возмутила других политиков, но мэр Амстердама Фемке Халсема, хотя и не поддерживает столь резкие выражения, согласна, что город ничего не выигрывает от этого рода туризма.