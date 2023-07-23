Видео ⟩ Находчивая утка обманывает тигра

В интернете большую популярность набрало видео, в котором утка обманывает тигра. На его морде можно увидеть растерянность и изумление.
Видео было впервые размещено в Twitter пользователем Buitengebieden, и вскоре оно приобрело большую популярность.
Удивительное и забавное 20-секундное видео показывает, как утка "играет в прятки" с тигром. Пока тигр готовился схватить утку, она ловко нырнула под воду и исчезла. Тигр был совсем сбит с толку, он вертел головой во все стороны и пытался разглядеть исчезнувшую утку.
Видео было названо "Умная утка", и это точно описывает то, что в нем показано. Правда, некоторые пользователи Twitter в своих ответах пишут, что позже эта утка стала добычей другого тигра.
Smart duck.. 😂 pic.twitter.com/LyVjUUAQNO— Buitengebieden (@buitengebieden) July 8, 2023
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