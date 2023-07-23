Видео ⟩ Находчивая утка обманывает тигра

Видео было впервые размещено в Twitter пользователем Buitengebieden, и вскоре оно приобрело большую популярность.

Удивительное и забавное 20-секундное видео показывает, как утка "играет в прятки" с тигром. Пока тигр готовился схватить утку, она ловко нырнула под воду и исчезла. Тигр был совсем сбит с толку, он вертел головой во все стороны и пытался разглядеть исчезнувшую утку.

Видео было названо "Умная утка", и это точно описывает то, что в нем показано. Правда, некоторые пользователи Twitter в своих ответах пишут, что позже эта утка стала добычей другого тигра.