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Видео ⟩ Находчивая утка обманывает тигра

TVNET
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Тигр охотится на утку
Тигр охотится на утку Фото: Ekrānuzņēmums no Youtube video

В интернете большую популярность набрало видео, в котором утка обманывает тигра. На его морде можно увидеть растерянность и изумление.

Видео было впервые размещено в Twitter пользователем Buitengebieden, и вскоре оно приобрело большую популярность.

Удивительное и забавное 20-секундное видео показывает, как утка "играет в прятки" с тигром. Пока тигр готовился схватить утку, она ловко нырнула под воду и исчезла. Тигр был совсем сбит с толку, он вертел головой во все стороны и пытался разглядеть исчезнувшую утку.

Видео было названо "Умная утка", и это точно описывает то, что в нем показано. Правда, некоторые пользователи Twitter в своих ответах пишут, что позже эта утка стала добычей другого тигра.

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