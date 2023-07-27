Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретился с министром обороны РФ

Ким и Шойгу встретились в среду, 26 июля, чтобы обсудить военные вопросы, сообщают северокорейские государственные СМИ.

Шойгу и Ким "обсудили представляющие взаимный интерес вопросы в области национальной обороны и безопасности, а также региональной и международной безопасности".

Также Ким Чен Ын продемонстрировал новейшее оружие КНДР Сергею Шойгу. Среди представленных вооружений - межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон". Успешно испытанная в апреле, она считается первой северокорейской МБР, использующей твердое топливо, сообщает Русская служба BBC.

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Шойгу проведет в Северной Корее три дня и примет участие в "торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов", говорится в сообщении Минобороны России.

Визит Шойгу укрепляет военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей и является важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества, отметили в министерстве.

США подозревают Северную Корею в том, что она поставляет России оружие.

Поступали сообщения о том, что ЧВК "Вагнер" также получила оружие из Северной Кореи.

Из-за своей ядерной программы Северная Корея находится в международной изоляции, но продолжает поддерживать контакты с двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН - Россией и Китаем.

Диктатура династии Кимов находится у власти в стране с 1950-х годов.

27 июля, знаменующее окончание Корейской войны, является "Днем Победы" в Северной Корее.

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