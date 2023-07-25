Министр обороны РФ отправился в Северную Корею для участия в торжествах

Шойгу проведет в Северной Корее три дня и примет участие в "торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов", говорится в сообщении Минобороны России.

Визит Шойгу укрепляет военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей и является важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества, отметили в министерстве.

США подозревают Северную Корею в том, что она поставляет России оружие.

Поступали сообщения о том, что ЧВК "Вагнер" также получила оружие из Северной Кореи.

Из-за своей ядерной программы Северная Корея находится в международной изоляции, но продолжает поддерживать контакты с двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН - Россией и Китаем.

Диктатура династии Кимов находится у власти в стране с 1950-х годов.

27 июля, знаменующее окончание Корейской войны, является "Днем Победы" в Северной Корее.

Корейская война закончилась перемирием, разделившим Корейский полуостров на две части по 38-й параллели. Мирный договор между двумя странами до сих пор не подписан. По оценкам, от двух до четырех миллионов корейцев погибли в войне.