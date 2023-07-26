СМИ: Помощь России позволяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну вести себя все агрессивнее

У Северной Кореи достаточно оружия, чтобы нанести удары по Японии и Южной Корее, и она продолжает расширять свою военную программу. Весной КНДР испытала новую межконтинентальную ракету, которая предусмотрена для нанесения удара по континентальной части США.

"Война России в Украине, скорее всего, побуждает Ким Чен Ына вести себя агрессивнее. Россия не выполнила свои обязательства и не соблюла резолюции Совета ООН, поэтому ограничения не работают так, как должны. Это позволяет Пхеньяну продолжать развивать ядерное оружие и вести себя очень провокационно", - указывает научный сотрудник Центра новой американской безопасности Дуйон Ким.

Северной Корее уже 15 лет запрещено продавать оружие. Она отрицает такие поставки России, однако должностные лица США отмечают, что есть достаточно доказательств того, что Москва получила от Пхеньяна "достаточно большие партии артиллерийских снарядов". Снаряды России поставлялись, маскируя под поставки в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, есть доказательства того, что северокорейским оружием вооружена и ЧВК "Вагнер".

Не считая России, Северной Корее помогает и Китай. В этом году Пхеньян, обойдя санкции, получил от Китая шесть грузовых судов с железом и углем.

Кроме того, экономика КНДР получает доходы, используя киберпреступность. Как США, так и Южная Корея обвиняли режим Кима в создании хакерской сети, которая направляет полученные незаконным путем деньги на различные программы вооружения.

Киберпреступность и помощь России и Китая обеспечивают достаточную экономическую стабильность, позволяя Киму продолжать бросать вызов международному сообществу.

"Северной Корее всегда удается найти способы, как выжить. Нет никаких признаков, что Ким может вернуться к переговорам о денуклеаризации. По крайней мере не в ближайшее время точно", - указала представитель Open Nuclear Network Рейчел Миньон Ли.