Северная Корея продолжает пополнять кассу государства, продавая президенту России Владимиру Путину оружие для войны с Украиной, пишет Bloomberg.
СМИ: Помощь России позволяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну вести себя все агрессивнее
По информации правительства США, больше всего Москву интересуют 152-миллиметровые артиллерийские снаряды. Они совместимы с советским вооружением, которое активно используется на фронте. По данным исследовательской группы Джеймстаунского фонда, российская армия ежедневно расходует тысячи таких снарядов, что привело к их дефициту. В свою очередь, в распоряжении КНДР - миллионы таких снарядов.
25 июля с визитом в Северную Корею прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это был первый визит российской делегации под руководством министра обороны РФ в КНДР с момента развала СССР.
По подсчетам Bloomberg News, если бы КНДР продавала снаряды по 1000 долларов, то продажа 250 000 снарядов составила бы примерно 1% от ВВП Северной Кореи. Это очень консервативные подсчеты, так как силам НАТО один снаряд обходится примерно в 3000 долларов. В 2022 году Северная Корея запустила порядка 70 ракет и потратила более одного миллиарда долларов. Это примерно 4% экономики, которая оценена в 25 миллиардов долларов.
"Северная Корея хватается за возможность избавиться от устаревших снарядов со значительной наценкой", - считает эксперт Йост Олиманс.
В июне ООН сообщила, что Россия начала поставлять в Северную Корею и нефть, не только зерно. Кроме того, страны возобновили железнодорожное сообщение, которое было закрыто почти три года. Это позволяет КНДР выдерживать санкции, а также наращивать ядерный потенциал и вооружение другого вида.
У Северной Кореи достаточно оружия, чтобы нанести удары по Японии и Южной Корее, и она продолжает расширять свою военную программу. Весной КНДР испытала новую межконтинентальную ракету, которая предусмотрена для нанесения удара по континентальной части США.
"Война России в Украине, скорее всего, побуждает Ким Чен Ына вести себя агрессивнее. Россия не выполнила свои обязательства и не соблюла резолюции Совета ООН, поэтому ограничения не работают так, как должны. Это позволяет Пхеньяну продолжать развивать ядерное оружие и вести себя очень провокационно", - указывает научный сотрудник Центра новой американской безопасности Дуйон Ким.
Северной Корее уже 15 лет запрещено продавать оружие. Она отрицает такие поставки России, однако должностные лица США отмечают, что есть достаточно доказательств того, что Москва получила от Пхеньяна "достаточно большие партии артиллерийских снарядов". Снаряды России поставлялись, маскируя под поставки в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, есть доказательства того, что северокорейским оружием вооружена и ЧВК "Вагнер".
Не считая России, Северной Корее помогает и Китай. В этом году Пхеньян, обойдя санкции, получил от Китая шесть грузовых судов с железом и углем.
Кроме того, экономика КНДР получает доходы, используя киберпреступность. Как США, так и Южная Корея обвиняли режим Кима в создании хакерской сети, которая направляет полученные незаконным путем деньги на различные программы вооружения.
Киберпреступность и помощь России и Китая обеспечивают достаточную экономическую стабильность, позволяя Киму продолжать бросать вызов международному сообществу.
"Северной Корее всегда удается найти способы, как выжить. Нет никаких признаков, что Ким может вернуться к переговорам о денуклеаризации. По крайней мере не в ближайшее время точно", - указала представитель Open Nuclear Network Рейчел Миньон Ли.
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