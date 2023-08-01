Усик: Россияне - больные люди, они уничтожили все, что было в моем доме

Следующий бой Усик проведет 26 августа в Варшаве.

Боксер поблагодарил Польшу за помощь Украине. "Это здорово, что Польша помогает. Я очень благодарен полякам за помощь, и при возможности мы все вернем", - заявил он.

"Все, что происходило и происходит в моей стране – только наше дело, и агрессору не стоило в это вмешиваться. Мы сами решаем, на каком языке будем говорить, а на каком – нет. Что запрещать, а что разрешать. Наш сосед постоянно вмешивается и хочет показать, как нужно жить, что и как делать, с кем дружить. Украина, безусловно, победит, потому что мы не те, кто напал", - отметил Усик.

Боевые действия России в Украине вынудили миллионы соотечественников Усика искать убежища в других странах. Примерно миллион украинцев переехали в Польшу.

Усик - один из многих украинских спортсменов, которые в качестве добровольцев сразу же после начала войны согласились защищать Украину от вторжения.

"Я навещал парней в госпитале и говорил с ними. Мы и раньше общались, но когда я был в госпитале, многие солдаты, защищавшие Мариуполь, сказали, что я один не смогу ничего сделать. Я должен тренироваться и готовиться к бою с Энтони Джошуа, победить его и рассказать всему миру, что творится в нашей стране", - рассказал Усик, дом которого уничтожили российские военные.

"Они больные люди. Уничтожили все, что было в доме. Разграбили, оставили бардак и ушли. Но я не переживаю об этом. У некоторых людей вовсе не осталось жилья, потому что их дома разбомбили", - сказал Усик.

Как признает чемпион мира по боксу, предстоящая дуэль очень важна для украинцев.

"Многие мои друзья написали, что попробуют приехать. Те, кто не сможет – они защищают нашу страну – будут следить за боем по телефону или телевизору. Ну, а если и такой возможности не будет, то послушают радиотрансляцию", - отметил Усик.