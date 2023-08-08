"Сижу, смотрю квартиры в России". План А и Б для несдавших латышский на ВНЖ

Виктория, как и другие люди, столкнувшиеся с необходимостью выучить язык, решение Сейма ругает, но о войне и политике говорит очень неохотно и осторожно, подбирая обтекаемые формулировки типа "Мне не интересна политика" или "Я знаю, чей Крым исторически, но с какой стати я должна об этом рассказывать?".

Зато о России Виктория рассказывает много и охотно.

Пока они с мамой готовятся сдавать экзамен повторно, параллельно она ищет квартиру в России и говорит о ней практически как о земле обетованной: "Шикарно. Шикарно. Просто шикарно. Магазины все завалены. Цены копеечные. Вот они [сестра и ее семья] сходили вчетвером в узбекский ресторан: 21 евро заплатили. Она в полном восторге, в полном".

Виктория также рассказывает о том, как прекрасно обстоят дела с оформлением документов.

"С документами в российском посольстве все было великолепно, все приветливые. Сразу же им [предоставили] садик, все остальное. Проверили мальчика на знание школьной программы - он должен был идти в пятый класс, а завуч школы его проверил и сказал: "Вы извините, он только на третий класс знает - как у нас преподают, и как у вас?". На второй год остается ребенок. Хотя репетиторов было миллион".

Но не все разделяют восторг Виктории от перспективы переехать в Россию.