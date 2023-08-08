"Сижу, смотрю квартиры в России". План А и Б для несдавших латышский на ВНЖ

Советскую пенсию можно было получать уже с 55 лет, латвийской же нужно было ждать до 62. "Вместе латвийская и российская пенсии выходили в 187 латов (277 евро). А если бы я взяла одну латвийскую пенсию, было бы 133 лата. Конечно, я оставила две пенсии вместе", - объясняет Нина нехитрую арифметику.
Но даже с двумя пенсиями она продолжает работать дворником на Рижском рынке.
"Сейчас у меня латвийская пенсия 225 €. Ну, а российская в зависимости от курса рубля, - делится Нина, задаваясь вопросом: - Разве это плохо, если сюда приходят деньги? Мы же тратим их здесь на коммуналку, на еду. Все деньги остаются здесь".
Сейчас Нина готовится ко второй попытке сдать экзамен, но ей тяжело.
"Просто нужно, чтобы было общение, а мне не с кем общаться. Я работаю дворником. Мне что с метелкой разговаривать? "Labdien, mana mīļā slota, nu, lūdzu, strādāt" [в переводе с латышского - "Здравствуй, дорогая метла. Прошу, за работу"]. С кем мне говорить? Ну не с кем", - говорит она.
Нина признается, что, когда стало известно о требовании экзамена, она запаниковала.
"Пошла информация, что нас будут выселять. Ну как это выселять? У меня здесь дочь, у меня здесь внуки. Там [в России - Прим. ред.] уже все. Там мама умерла, там у меня сестра, с которой мы почти не общаемся. Ехать некуда".
Она говорит, что Латвия - ее вторая родина, которую она любит. Но при этом чувствует огромную обиду.
"Очень большая обида. Как так можно? Как? Я всю жизнь здесь прожила, отработала, платила налоги. Верните мне тогда все мои налоги, и я куда-нибудь уеду на какой-нибудь хутор в Псковскую область рядом с границей, и буду сидеть там в какой-нибудь халупе. И мне хватит этих денег на еду".
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