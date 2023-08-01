Месяц до часа Х. История вопроса с российскими пенсионерами в Латвии

Стоит отметить, что, по данным, которые еще в начале апреля 2023 года опубликовала журналист-исследователь Re:Baltica Инга Спринге, подавляющее большинство таких людей находится в пенсионном или предпенсионном возрасте.

Судите сами - на 6 апреля 2023 года в Латвии проживало 25 317 таких людей. Из них 21 509 - в возрасте 60 лет и старше. 85% экс-граждан или экс-неграждан Латвии, получивших гражданство России, старше 60 лет. И, конечно, у нас нет точной информации, почему это было сделано. Но, судя по возрасту, велика вероятность, что поменявших гражданство привлек пенсионный возраст.

До недавней реформы пенсионный возраст в России для мужчин составлял 60 лет, а для женщин - 55 лет. В Латвии пенсионный возраст долгое время составлял 62 года как для мужчин, так и для женщин.

А зачем вообще эти изменения?

Разумеется, такие изменения в Законе об иммиграции не могли не вызвать огромное количество дискуссий и реакций, особенно в политической среде. Постараемся отделить эмоции от фактов.

Официально позиция такая - бывшим гражданам и негражданам Латвии, которые выбрали гражданство России, было намного проще получить ПМЖ в Латвии, чем просто гражданам других стран. Требования к последним всегда были следующие: знание госязыка и доход на уровне минимального. Теперь такие же требования выдвинуты и к тем гражданам России, которые раньше были гражданами или негражданами Латвии.