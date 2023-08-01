Месяц до часа Х. История вопроса с российскими пенсионерами в Латвии

Ровно через месяц, 1 сентября, тысячи латвийцев с российскими паспортами могут оказаться в Латвии "вне закона". Такой сценарий коснется тех, кто до этого срока не предпримет никаких действий, требуемых поправками к Закону об иммиграции. Но что именно случилось, что происходит сейчас и кому стоит волноваться из-за этого? Собрали всю необходимую информацию в одном месте.
Что именно произошло?
С начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года Сейм Латвии внес ряд поправок в Закон об иммиграции. Не так важно, что меняла каждая из них, самыми нашумевшими стали те, что меняют правила выдачи постоянного вида на жительство (ПМЖ) бывшим гражданам и негражданам Латвии, которые после мая 2003 года решили получить гражданство России, но при этом остались жить в Латвии.
Если обобщить, то до 1 сентября 2023 года (включительно) нужно подать документы на запрос о новом ПМЖ, иначе действующий потеряет силу, а вместе с тем и аннулируется право на пребывание в Латвии.
К кому это относится?
Для просто граждан России или граждан любых других стран, и, тем более, неграждан Латвии ничего не меняется.
Речь идет исключительно о людях, которые были гражданами или негражданами Латвии и в какой-то момент после 2003 года получили гражданство России, после чего оформили ПМЖ в Латвии.
По данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), таких в Латвии на 26 апреля 2023 года насчитывалось 24 505 человек.
Стоит отметить, что, по данным, которые еще в начале апреля 2023 года опубликовала журналист-исследователь Re:Baltica Инга Спринге, подавляющее большинство таких людей находится в пенсионном или предпенсионном возрасте.
Судите сами - на 6 апреля 2023 года в Латвии проживало 25 317 таких людей. Из них 21 509 - в возрасте 60 лет и старше. 85% экс-граждан или экс-неграждан Латвии, получивших гражданство России, старше 60 лет. И, конечно, у нас нет точной информации, почему это было сделано. Но, судя по возрасту, велика вероятность, что поменявших гражданство привлек пенсионный возраст.
До недавней реформы пенсионный возраст в России для мужчин составлял 60 лет, а для женщин - 55 лет. В Латвии пенсионный возраст долгое время составлял 62 года как для мужчин, так и для женщин.
А зачем вообще эти изменения?
Разумеется, такие изменения в Законе об иммиграции не могли не вызвать огромное количество дискуссий и реакций, особенно в политической среде. Постараемся отделить эмоции от фактов.
Официально позиция такая - бывшим гражданам и негражданам Латвии, которые выбрали гражданство России, было намного проще получить ПМЖ в Латвии, чем просто гражданам других стран. Требования к последним всегда были следующие: знание госязыка и доход на уровне минимального. Теперь такие же требования выдвинуты и к тем гражданам России, которые раньше были гражданами или негражданами Латвии.
Это решение ложится в общую канву "политики одного языка" - по соседству с окончательным переводом школьного образования исключительно на государственный язык и запретом использования русского языка в вузах.
Так, на дебатах по принятию изменений представитель Нацобъединения Артурс Бутанс заявил следующее:
"Я думаю, мы должны прислушаться к словам депутата Линды Лиепини ("Латвия на первом месте") о том, что за 30 лет ничего не было сделано. О том, что у нас были проблемы с интеграцией. [...] Призываю то, что не было сделано на протяжении 30 лет, сделать сейчас".
Кроме того, было бы глупо утверждать, что это никак не связано с войной, которую Россия развязала на территории Украины. Так, с 24 февраля 2022 года все тяжелее становится въехать из России в Латвию.
И это не просто домыслы. Вот еще цитата из дебатов.
"Если вам граждане России здесь, в Латвии, так близки, [...] то почему вы не внесли предложение, в котором ясно говорите, что каждому гражданину России, который постоянно живет в Латвии, надо своей подписью подтвердить, что он осуждает неспровоцированную, неоправданную войну России с Украиной, агрессию России. Осуждает президента России Владимира Путина, осуждает империализм России", - вопрошал представитель Нацобъединения Юргис Клотиньш.
Как все это было принято?
У этих изменений долгая и совсем непростая история.
Впервые изменения к Закону об иммиграции были приняты еще 22 сентября 2022 года - на предпоследнем заседании 13-го Сейма. Эти изменения касались большого количества правил получения ВНЖ, в том числе ограничивали возможность получить ВНЖ в Латвии всем гражданам России и Беларуси.
Но там же были и уже знаменитое "выдвижение требований к владению государственным языком к бывшим гражданам и негражданам Латвии, принявших гражданство России и получившим постоянный ВНЖ".
Что характерно, видимо из-за грядущих выборов, практически все те политики, которые сейчас громко высказываются по этой теме, в сентябре 2022 года в своих соцсетях о принятии изменений промолчали.
Ни Росликов, ни Шлесерс, ни партии "Согласие" или Русский союз Латвии ничего не запостили об этих изменениях. Единственное исключение - член партии "Согласие" Елизавета Кривцова.
На тот момент, согласно закону, граждане России, которые прежде были гражданами или негражданами Латвии, до 1 сентября 2023 года должны были предоставить свидетельство о владении латышским языком на уровне А2. В противном случае, ВНЖ после этой даты считался бы недействительным.
Но в апреле 2023 года, уже 14-й Сейм, принял новые поправки к Закону об иммиграции, изменив срок на 1 января 2024 года.
Был ли кто-то против изменений?
Единственная партия, проголосовавшая против апрельских поправок - "Стабильности!". Даже внефракционный депутат Глория Гревцова была "за".
Во время дебатов "Прогрессивные", "Латвия на первом месте" и "Стабильности!" выступали за различные послабления в этих изменениях.
Например, "Латвия на первом месте", "Прогрессивные" и беспартийная Глория Гревцова, каждый сам по себе, выступали за снижения порога возраста, после которого можно не сдавать экзамен на знание латышского языка. Сейчас этот порог - 75 лет.
Ни одно предложение принято не было.
Обобщить причину непринятия можно словами Яниса Домбравы (Нацобъединение) - другие иностранцы сдают язык до 75 лет, почему к гражданам России, бывшим гражданам или негражданам Латвии, должно быть особенное отношение?
Другое предложение пришло от партии "Прогрессивные". Они хотели, чтобы в силе остались действующие сроки ПМЖ.
Дело в том, что даже, если человек получил (или продлил) ВНЖ в 2022 году, еще по старым правилам, и его срок истекал в 2027 году - то теперь ему придется снова заниматься продлением ВНЖ, уже по новым правилам. На четыре года раньше запланированного.
Но и это послабление, как и все остальные, были отвергнуты большинством депутатов Сейма.
Отдельно отметим, что Домбрава пытался застыдить партию "Прогрессивные" за то, что они голосуют вместе с партией "Стабильности!". Видимо, забыв, как еще в декабре 2022 года Нацобъединение вместе с партией "Стабильности!" голосовало против Закона о партнерских отношениях. Но, вы не понимаете, это другое.
Какие документы нужны для продления ВНЖ?
До 1 сентября 2023 года (включительно) нужно подать следующее:
- копия паспорта;
- заявление;
- анкета и указанные в ней документы;
- документы о доходах: либо, что ваш ежемесячный доход не ниже минимальной зарплаты (500 евро до 31 декабря 2022 года; 620 евро - с 1 января 2023 года); либо документ, подтверждающий, что вам начисляется пенсия (Латвии или России);
- подтверждение постоянного пребывания в Латвии;
- подтверждение государственной проверки уровня владения госязыком не ниже А2 или документ, свидетельствующий о том, что вам эту проверку проходить не надо.
А это дорого?
Обязательный взнос один - 70 евро за рассмотрение заявки за 90 дней.
Дополнительно еще нужно заплатить за сдачу экзамена на уровень владения госязыком, если такового еще не было. Стоимость каждой попытки экзамена - 52 евро.
Отдельная графа - получение результатов экзамена. Их можно получить на компьютере, но в этом случае необходима электронная подпись. Без нее же результаты придут бумажным письмом, за получение которого надо будет заплатить 12,30 евро.
Можно подробнее про язык?
Именно вопрос знания латышского языка всколыхнул всех ни на шутку. Итак, основные моменты.
Кому не надо сдавать экзамен на знание государственного языка?
- людям младше 15 лет или старше 75;
- получившим основное, среднее или высшее образование по аккредитованной программе на латышском языке или сдавшим централизованный экзамен по латышскому языку в 9 или 12 классе - в таком случае нужно подать соответствующий диплом, аттестат или справку из учебного заведения;
- тем, кто получил освобождение от государственной языковой проверки у реабилитолога или психиатра.
Что делать тем, кто не сдал экзамен?
Не отчаиваться! Есть вторая попытка. Следующая серия экзаменов - для тех, кто не сдал с первого раза пройдет до 30 ноября 2023 года. Главное, успеть записаться - срок до 31 августа 2023 года!
Что такое уровень А2?
Языковые компетенции делятся на шесть уровней. От простого к сложному: А1, А2, В1, В2, С1, С2. То есть уровень С2 - это уровень знания языка, практически неотличимый от носителя. А уровень А1 - это буквально умение сказать "Я имя Артём, я 29 годиков, я любить мама".
Соответственно, уровень А2 - это лишь немного выше уровня А1. Даже в официальном тексте от портала valoda.lv сообщается, что на уровне А2 люди часто совершают грубые грамматические ошибки, прибегают к жестам и мимике, чтобы объяснить, что они хотят сказать.
В общем, если вы сдаете на уровень А2 - от вас не будут ждать рассуждений на тему квантовой физики и анализа работ Ремарка в переводе на латышский. Достаточно уметь общаться на крайне базовые темы понятно для собеседника.
То же самое касается и чтения со слушанием. Не нужно переводить тексты группы Līvi на лету. Достаточно понимать простейшие предложения, которые связаны с вашим бытом. Veikalā nav piena. Drīz atbrauks autobuss. Es gribu dzīvot Latvijā. Если вы поняли эти предложения, то у вас все шансы сдать экзамен. Главное - не волноваться.
При этом стоит отметить, что экзамены приходиться сдавать с помощью компьютеров. Что, зачастую, вызывает дополнительный стресс у экзаменуемых, особенно, если они не привыкли обращаться с такими технологиями.
Что будет с теми, кто не получит ПМЖ?
По словам министра внутренних дел Мариса Кучинскиса, те, кто до 1 сентября не сделает ничего, согласно действующему законодательству лишатся элементарных вещей, таких как бесплатная медицинская помощь или возможность открыть счет в банке.
В свою очередь, по словам представительницы PMLP Мадары Пуке, до 2 декабря таким людям нужно будет покинуть страну.
Как именно это будет контролировать Латвия (и будет ли) - тема отдельной статьи. Впрочем, Кучинскис пообещал, что "охоты" на тех, кто не получил ВНЖ вовремя, не будет.
Точной информации, сколько людей это может коснуться, сейчас нет. Единственные данные - с 11 апреля по 7 мая экзамены попытались сдать 4995 людей, из которых чуть больше половины не смогли этого сделать. Более подробная информация будет известная во второй половине августа.
А может, это все отменят?
Действительно, сразу четыре иска подано в Конституционный суд страны. Но как долго пройдет делопроизводство, предсказать сложно. Да и гарантировать решение в ту или иную сторону нельзя.
Поэтому, на иски надейтесь, но и сами не плошайте. Если вы входите в число тех жителей Латвии, которым грозит отмена ПМЖ - подавайте документы, сдавайте экзамены.
Если же вы родственник или друг кого-то из таких людей, то помогите им с документами, обучением латышскому и общей моральной поддержкой.
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