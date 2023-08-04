6000 граждан РФ могут получить письмо с просьбой покинуть Латвию

И хотя глава МВД Марис Кучинскис ранее заявлял, что "охоты" на граждан РФ, которые не продлили постоянный вид на жительство, не будет, пока неясно, как будут обстоять дела дальше.

Ингмар Лидака отмечает, что закон предусматривает выдворение из страны. Чтобы этого не произошло, нужно вносить поправки в закон. Политик считает, что до 1 сентября правительство не успеет это сделать.

На вопрос, значит ли это, что пенсионера могут отвезти к границе, Лидака ответил так: "Когда в моей комиссии мы такой вопрос задали начальнику погранохраны, он так нам и сказал. Они просто по закону должны это делать".

Представитель МВД Витолиньш отметил, что у этих людей есть право получить любое другое разрешение на пребывание в Латвии - например, визу или временный ВНЖ.

Многие политики и общественные организации призывают пересмотреть Закон об иммиграции, пишет Rus.LSM.

RUS TVNET уже сообщал, что 1 сентября тысячи латвийцев с российскими паспортами могут оказаться в Латвии "вне закона". Такой сценарий коснется тех, кто до этого срока не предпримет никаких действий, требуемых поправками к Закону об иммиграции. Но что именно случилось, что происходит сейчас и кому стоит волноваться из-за этого? Собрали всю необходимую информацию в одном месте.

С начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года Сейм Латвии внес ряд поправок в Закон об иммиграции. Не так важно, что меняла каждая из них, самыми нашумевшими стали те, что меняют правила выдачи постоянного вида на жительство бывшим гражданам и негражданам Латвии, которые после мая 2003 года решили получить гражданство России, но при этом остались жить в Латвии.

До 1 сентября 2023 года (включительно) нужно подать документы на запрос о новом ПМЖ, иначе действующий потеряет силу, а вместе с тем и аннулируется право на пребывание в Латвии.

Речь идет исключительно о людях, которые были гражданами или негражданами Латвии и в какой-то момент после 2003 года получили гражданство России, после чего оформили ПМЖ в Латвии.