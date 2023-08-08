Министр экономики призывает пересмотреть тариф на услуги системы электроэнергии

В понедельник после собрания коалиции Индриксоне отметила, что регулятору и обоим операторам стоит регулярно пересматривать изменения цен на электроэнергию, поскольку ранее рост цен на электроэнергию являлся основной причиной для повышения тарифов.

Индриксоне отметила, что цены сейчас резко меняются, и есть оптимистическое видение, что цены на электроэнергию больше не будут резко расти.

В то же время министр напомнила, что до конца года доступна ежемесячная поддержка всем нуждающимся или малообеспеченным семьям, многодетным семьям, инвалидам и лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью.

Индриксоне призвала семьи, которым сложно рассчитаться за услугу, обращаться за поддержкой в социальные службы так как электроэнергия - это услуга, которая должна быть доступна всем.

Напомним, с 1 июля в силу вступили утвержденные SPRK тарифы Sadales tīkls и введенные AST новые тарифы на услуги системы электроэнергии.