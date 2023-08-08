Министр экономики призывает пересмотреть тариф на услуги системы электроэнергии

Министр экономики Илзе Индриксоне призывает Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) и предприятия Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls (AST) выступить с предложением пересмотреть тариф на услуги системы электроэнергии в соответствии с текущей ситуацией, сообщает агентство LETA.
В понедельник после собрания коалиции Индриксоне отметила, что регулятору и обоим операторам стоит регулярно пересматривать изменения цен на электроэнергию, поскольку ранее рост цен на электроэнергию являлся основной причиной для повышения тарифов.
Индриксоне отметила, что цены сейчас резко меняются, и есть оптимистическое видение, что цены на электроэнергию больше не будут резко расти.
В то же время министр напомнила, что до конца года доступна ежемесячная поддержка всем нуждающимся или малообеспеченным семьям, многодетным семьям, инвалидам и лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью.
Индриксоне призвала семьи, которым сложно рассчитаться за услугу, обращаться за поддержкой в социальные службы так как электроэнергия - это услуга, которая должна быть доступна всем.
Напомним, с 1 июля в силу вступили утвержденные SPRK тарифы Sadales tīkls и введенные AST новые тарифы на услуги системы электроэнергии.
Влияние новых тарифов Sadales tīkls на домохозяйства будет разным. Оно будет зависеть от параметров подключения и потребления, в том числе от того, является ли подключение однофазным (1F) или трехфазным (3F), составляет ли нагрузка 16А, 20А, 25А, 32А, 40А и более, а также от количества потребляемых киловатт-часов (кВтч).
Для владельцев квартир, подключенных к сети 1F и потребляющих 100 кВт-ч в месяц, ежемесячный счет увеличится в среднем на 5-7 евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Такое же увеличение ожидается и для владельцев частных домов с подключением 1F и потреблением 125 кВт-ч в месяц.
Однако увеличение платы за электроэнергию для владельцев частных домов с подключением 3F будет зависеть от выбранной нагрузки. При подключении к сети 3F (16 или 20 А) ожидаемое увеличение составит около 12-15 евро без учета НДС, а при подключении к сети 3F 25 А и более - около 18 евро и более без учета НДС.
Чтобы точно узнать, каковы будут ожидаемые изменения в счетах, SPRK предлагает воспользоваться тарифным калькулятором Sadales tīkls.
SPRK предлагает населению оценить свои привычки в потреблении электроэнергии и одновременно эффективность своего подключения, отказавшись от ненужной мощности подключения, что позволит снизить ежемесячные эксплуатационные расходы. Это можно сделать с помощью tалькулятора расчета нагрузки Sadales tīkls.
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