"Смеяться или плакать?" - Twitter реагирует на счета за электричество

В воскресенье, 6 августа, пользователи социальных сетей поделились размышлениями о новых счетах за электричество. С 1 июля действуют новые тарифы за распределение электроэнергии, согласно которым ежемесячный платеж за электричество увеличится от шести до более чем 20 евро.
Пользовательница Twitter Илзе пишет: "Я получил самый свежий счет за электричество. Не знаю: смеяться, плакать? Хороший государственный рэкет. Если бы в частном доме можно было отказаться от 3 фаз, было бы хорошо... но".
Saņēmu svaigāko rēķinu par elektrību. Nezinu - smieties, raudāt? Labs valsts rekets. Ja privātmājā varētu atteikties no 3 fāzēm, būtu jau labi… bet… pic.twitter.com/aq3Ct7eTja— Ilze Vanaga (@vanadziene) August 6, 2023
В дискуссии приняли участие и другие пользователи социальных сетей, делясь своими счетами.
Jātērē vairāk, tad pieaugums nav tik liels. ~80 uz ~100 pic.twitter.com/NNtuF3dO4o— Gatis Krūmiņš (@bizenajs_V2) August 6, 2023
Надо тратить больше, тогда рост не такой большой. С примерно 80 до примерно 100.
Jūnijs un Jūlijs. 9kWh starpība.— Artūrs Ž (@Arturs_Z) August 6, 2023
Labi uzkāpis no: Maksa par pieslēguma nodrošināšanu -> Maksa par 'jaudas uzturēšanu'.
Nu un galā vēl +21% PVN pic.twitter.com/Wvy6ChtzOP
Июнь и июль. Разница 9кВт.
Хорошо выросло с: Плата за обеспечение подключения -> Плата за "поддержание мощности".
Man ir dzīvoklis un es pati neizvēlējos cik A man vajag. Par 100kWh labs rekins 😁👍🏻 pic.twitter.com/udjM3u8JFe— Larisa (@LarisaKalnina) August 6, 2023
У меня квартира, и я сама не выбирала сколько А мне нужно. За 100 кВт хороший счет
Samaziniet sākumā uz 3f 16A. 25A Jums pilnīgi noteikti nevajag. pats tā tikko izdarīju pic.twitter.com/oSfBGaLa9i— Šprotmens (@Shprotmens) August 6, 2023
Снизьте в начале на 3f 16A. 25А вам точно не надо. Сам так только что сделал
Как сообщалось ранее, влияние новых тарифов Sadales tīkls на домохозяйства будет различным. Это будет зависеть от параметров подключения и потребления, в том числе плата будет зависит от того, подключена ли одна фаза (1F) или три фазы (3F), или от нагрузки: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A или более, а также от потребленных киловатт-часов (кВт).
Для собственников квартир, имеющих 1F-подключение и потребление составляет 100 кВт в месяц, счет в месяц, в среднем, увеличится на от пяти до семи евро без налога на добавленную стоимость (НДС). Столь же большой рост ожидается и для владельцев частных домов с 1F-подключением и потреблением 125 кВт в месяц.
В свою очередь, рост стоимости электроэнергии для владельцев частных домов с 3F-подключением будет различаться, в зависимости от выбранной нагрузки.
Для того, чтобы точно узнать ожидаемые изменения счетов, Комиссия по регулированию общественных услуг приглашает использовать калькулятор Sadales tīkls.
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