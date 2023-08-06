"Смеяться или плакать?" - Twitter реагирует на счета за электричество

Man ir dzīvoklis un es pati neizvēlējos cik A man vajag. Par 100kWh labs rekins 😁👍🏻 pic.twitter.com/udjM3u8JFe — Larisa (@LarisaKalnina) August 6, 2023

У меня квартира, и я сама не выбирала сколько А мне нужно. За 100 кВт хороший счет

Samaziniet sākumā uz 3f 16A. 25A Jums pilnīgi noteikti nevajag. pats tā tikko izdarīju pic.twitter.com/oSfBGaLa9i — Šprotmens (@Shprotmens) August 6, 2023

Снизьте в начале на 3f 16A. 25А вам точно не надо. Сам так только что сделал

Как сообщалось ранее, влияние новых тарифов Sadales tīkls на домохозяйства будет различным. Это будет зависеть от параметров подключения и потребления, в том числе плата будет зависит от того, подключена ли одна фаза (1F) или три фазы (3F), или от нагрузки: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A или более, а также от потребленных киловатт-часов (кВт).

Для собственников квартир, имеющих 1F-подключение и потребление составляет 100 кВт в месяц, счет в месяц, в среднем, увеличится на от пяти до семи евро без налога на добавленную стоимость (НДС). Столь же большой рост ожидается и для владельцев частных домов с 1F-подключением и потреблением 125 кВт в месяц.

В свою очередь, рост стоимости электроэнергии для владельцев частных домов с 3F-подключением будет различаться, в зависимости от выбранной нагрузки.

Для того, чтобы точно узнать ожидаемые изменения счетов, Комиссия по регулированию общественных услуг приглашает использовать калькулятор Sadales tīkls.