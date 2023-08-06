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"Смеяться или плакать?" - Twitter реагирует на счета за электричество

rus.tvnet.lv
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Счетчик электричества. Иллюстративное фото
Счетчик электричества. Иллюстративное фото Фото: Gatis Dieziņš/LETA

В воскресенье, 6 августа, пользователи социальных сетей поделились размышлениями о новых счетах за электричество. С 1 июля действуют новые тарифы за распределение электроэнергии, согласно которым ежемесячный платеж за электричество увеличится от шести до более чем 20 евро.

Пользовательница Twitter Илзе пишет: "Я получил самый свежий счет за электричество. Не знаю: смеяться, плакать? Хороший государственный рэкет. Если бы в частном доме можно было отказаться от 3 фаз, было бы хорошо... но".

В дискуссии приняли участие и другие пользователи социальных сетей, делясь своими счетами.

Надо тратить больше, тогда рост не такой большой. С примерно 80 до примерно 100.

Июнь и июль. Разница 9кВт.
Хорошо выросло с: Плата за обеспечение подключения -> Плата за "поддержание мощности".

У меня квартира, и я сама не выбирала сколько А мне нужно. За 100 кВт хороший счет

Снизьте в начале на 3f 16A. 25А вам точно не надо. Сам так только что сделал

Как сообщалось ранее, влияние новых тарифов Sadales tīkls на домохозяйства будет различным. Это будет зависеть от параметров подключения и потребления, в том числе плата будет зависит от того, подключена ли одна фаза (1F) или три фазы (3F), или от нагрузки: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A или более, а также от потребленных киловатт-часов (кВт).

Для собственников квартир, имеющих 1F-подключение и потребление составляет 100 кВт в месяц, счет в месяц, в среднем, увеличится на от пяти до семи евро без налога на добавленную стоимость (НДС). Столь же большой рост ожидается и для владельцев частных домов с 1F-подключением и потреблением 125 кВт в месяц.

В свою очередь, рост стоимости электроэнергии для владельцев частных домов с 3F-подключением будет различаться, в зависимости от выбранной нагрузки.

Для того, чтобы точно узнать ожидаемые изменения счетов, Комиссия по регулированию общественных услуг приглашает использовать калькулятор Sadales tīkls.

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