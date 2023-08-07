Как уменьшить счет за электроэнергию? Объясняет Sadales tīkls

Для обеспечения оптимальных ежемесячных затрат важно выбрать как нагрузку, соответствующую индивидуальным привычкам потребления электроэнергии, так и соответствующий тарифный план на системные услуги, указали представители Sadales tīkls.
Компания напоминает, что с 1 июля вступили в силу изменения в тарифах на услуги по передаче и распределению электроэнергии, что можно увидеть в счетах за июль, полученных в августе.
На счет за электроэнергию также влияет плата за потребленную электроэнергию, поэтому потребители должны думать не только о более подходящем тарифе на услуги системы распределения, но и о самом тарифе на электроэнергию.
Тариф на услуги распределительной сети, по сути, является платой за содержание и развитие огромной критически важной системы электроснабжения - в управлении Sadales tīkls находятся линии электропередач общей протяженностью 92 000 км, около 28 000 трансформаторных подстанций и один миллион интеллектуальных счетчиков электроэнергии. В компании утверждают, что это позволяет обеспечить электроэнергией почти 800 000 домохозяйств и предприятий по всей Латвии.
Новые тарифы разработаны таким образом, чтобы они в большей степени соответствовали фактическим затратам на систему, а также были одинаковыми как для компаний, так и для домашних хозяйств, поскольку на затраты на электросеть влияют технические данные подключения потребителей к электроэнергии, а не юридический статус.
Для каждого клиента плата за системные услуги формируется в зависимости от запрашиваемой мощности, или нагрузки, которая выражается количеством фаз (F) и амперами (A) подключения к электросети. Тут следует выбирать в соответствии с привычками потребления электроэнергии в каждом домашнем хозяйстве, на что влияет диапазон и мощность электрооборудования, используемого в домашнем хозяйстве.
Если максимально доступная мощность для подключения будет слишком мала, то в моменты, когда одновременно будут работать несколько мощных устройств, произойдет перегрузка и в целях безопасности отключатся автоматические выключатели, или "пробки", прекратив подачу электроэнергии в конкретную комнату или весь дом.
С другой стороны, если доступная мощность для подключения будет слишком велика, то придется ежемесячно платить за поддержание доступной, но неиспользованной мощности. В то же время эта неиспользуемая мощность будет недоступна для какого-либо другого клиента, который мог бы извлечь из этого пользу.
Наиболее подходящие параметры подключения можно рассчитать в калькуляторе расчета нагрузки, доступном на сайте Sadales tīkls, который содержит наиболее распространенные в домашнем хозяйстве электроприборы и их среднюю мощность.
Существующие параметры подключения можно проверить, авторизовавшись на клиентском портале e-st.lv в разделе Objektu informācija ("Информация об объекте"). Если расчеты общей нагрузки подключения приводят к выводу, что запрошенная до сих пор мощность была слишком высокой, ее можно уменьшить.
На e-st.lv нужно подать заявку на снижение нагрузки в разделе Pieteikt pakalpojumu ("Запросить услугу"). Изменения вступят в силу на следующий день после обработки заявки.
Уже сообщалось, что с 1 июля вместо прежних тарифов у Sadales tīkls появятся два: "Основной" (Pamata) и "Специальный" (Speciālais).
Стоимость фиксированной части тарифа будет зависеть от количества фаз и мощности на объекте, а переменной части - от потребленной электроэнергии.
"Специальный" тариф рассчитан для небольшого или сезонного потребления. Например, для дачи, пустующей квартиры или для сезонной предпринимательской деятельности.
Переменная часть этого тарифа больше, а фиксированная - меньше.
"Основной" тариф автоматически включен для всех пользователей с 1 июля. Он подходит для регулярного потребления. Постоянная часть, т. е. плата за поддержание мощности, выше, а переменная часть - ниже. При желании его можно будет бесплатно сменить на "Специальный".
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