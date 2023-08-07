Как уменьшить счет за электроэнергию? Объясняет Sadales tīkls

Для каждого клиента плата за системные услуги формируется в зависимости от запрашиваемой мощности, или нагрузки, которая выражается количеством фаз (F) и амперами (A) подключения к электросети. Тут следует выбирать в соответствии с привычками потребления электроэнергии в каждом домашнем хозяйстве, на что влияет диапазон и мощность электрооборудования, используемого в домашнем хозяйстве.

Если максимально доступная мощность для подключения будет слишком мала, то в моменты, когда одновременно будут работать несколько мощных устройств, произойдет перегрузка и в целях безопасности отключатся автоматические выключатели, или "пробки", прекратив подачу электроэнергии в конкретную комнату или весь дом.

С другой стороны, если доступная мощность для подключения будет слишком велика, то придется ежемесячно платить за поддержание доступной, но неиспользованной мощности. В то же время эта неиспользуемая мощность будет недоступна для какого-либо другого клиента, который мог бы извлечь из этого пользу.

Наиболее подходящие параметры подключения можно рассчитать в калькуляторе расчета нагрузки, доступном на сайте Sadales tīkls, который содержит наиболее распространенные в домашнем хозяйстве электроприборы и их среднюю мощность.

Существующие параметры подключения можно проверить, авторизовавшись на клиентском портале e-st.lv в разделе Objektu informācija ("Информация об объекте"). Если расчеты общей нагрузки подключения приводят к выводу, что запрошенная до сих пор мощность была слишком высокой, ее можно уменьшить.