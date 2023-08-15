Месси в юбке и самая дорогая футболистка планеты: главные звёзды женского ЧМ

В прошлом году англичанки стали чемпионками Европы, правда, с тех пор команда потеряла несколько ключевых игроков. Но не всё так плохо - в составе сборной Англии есть достаточно высококлассных игроков, взять хотя бы Киру Уолш, которая в прошлом году перешла в "Барселону" за рекордную для женского футбола сумму.

В другом полуфинале сыграют Испания и Швеция. В сборную Испании вернулась футболистка "Барселоны" и двукратная обладательница "Золотого мяча" Алексия Путельяс, которая весь год восстанавливалась после травмы.

В детстве Алексия боготворила Андреса Иньесту, Роналдиньо и Ривалдо, которые так же, как и она, блистали в "Барселоне". Её саму часто сравнивают с другой легендой каталонского клуба - Лионелем Месси.

Оба стали звёздами в "Барселоне", оба виртуозно работают левой ногой, и оба получили "Золотой мяч" в один год. Иногда Алексию даже называют "Месси в юбке".

Ну и наконец - Швеция, которая в последние годы считается абсолютным топом. В 2022 году они дошли до полуфинала Евро, годом ранее боролись за олимпийское золото с Канадой, а на ЧМ-2019 взяли бронзу.

Состав у скандинавской команды тоже впечатляющий: Фридолина Рольфё - автор победного гола "Барселоны" в финале Лиги чемпионов, форвард "Арсенала" Стина Блакстениус, София Якобссон из "Сан Диего Вэйв" и Магдалена Эрикссон, которая недавно стала игроком "Баварии".

Финал женского чемпионата мира состоится в воскресенье, 20 августа.