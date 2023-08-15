Месси в юбке и самая дорогая футболистка планеты: главные звёзды женского ЧМ

В данный момент в Австралии и Новой Зеландии проходит чемпионат мира по футболу среди женщин. ЧМ-2023 богат не только интересными фактами, но и красивыми футболистками, которые украшают этот турнир.
Впервые в истории женских чемпионатов мира в турнире принимают участие 32 команды. Увеличение числа участников дало возможность ряду стран впервые отобраться на турнир. Так, например, для Ирландии, Замбии, Панамы, Вьетнама, Гаити, Португалии, Марокко и Филиппин этот ЧМ стал дебютным.
Борьба за титул развернулась нешуточная, и до стадии полуфиналов не смогли дойти сборные Германии (двукратные чемпионки мира), США (четырёхкратные чемпионки мира), Норвегии и Японии (однократные), Бразилии (обладатели Кубка Америки) и ЮАР (обладательницы Кубка Африки).
До стадии 1/2 финала добрались Испания, Швеция, Австралия и Англия. Именно эти сборные и выявят победителя.
Австралийки - одна из главных сенсаций этого турнира. На домашнем чемпионате мира им удалось впервые в истории дойти до стадии 1/2 финала. Лидером австралийской сборной является 29-летняя Сэм Керр, которая выступает за "Челси".
Она уже наколотила 63 гола за сборную и надеется помочь австралийкам добраться как минимум до финала.
За место в финале австралийки сыграют с англичанками - одними из главных фавориток турнира. Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ в третий раз подряд. До этого им не удавалось дойти до решающего матча, поэтому сейчас настрой максимально боевой.
В прошлом году англичанки стали чемпионками Европы, правда, с тех пор команда потеряла несколько ключевых игроков. Но не всё так плохо - в составе сборной Англии есть достаточно высококлассных игроков, взять хотя бы Киру Уолш, которая в прошлом году перешла в "Барселону" за рекордную для женского футбола сумму.
В другом полуфинале сыграют Испания и Швеция. В сборную Испании вернулась футболистка "Барселоны" и двукратная обладательница "Золотого мяча" Алексия Путельяс, которая весь год восстанавливалась после травмы.
В детстве Алексия боготворила Андреса Иньесту, Роналдиньо и Ривалдо, которые так же, как и она, блистали в "Барселоне". Её саму часто сравнивают с другой легендой каталонского клуба - Лионелем Месси.
Оба стали звёздами в "Барселоне", оба виртуозно работают левой ногой, и оба получили "Золотой мяч" в один год. Иногда Алексию даже называют "Месси в юбке".
Ну и наконец - Швеция, которая в последние годы считается абсолютным топом. В 2022 году они дошли до полуфинала Евро, годом ранее боролись за олимпийское золото с Канадой, а на ЧМ-2019 взяли бронзу.
Состав у скандинавской команды тоже впечатляющий: Фридолина Рольфё - автор победного гола "Барселоны" в финале Лиги чемпионов, форвард "Арсенала" Стина Блакстениус, София Якобссон из "Сан Диего Вэйв" и Магдалена Эрикссон, которая недавно стала игроком "Баварии".
Финал женского чемпионата мира состоится в воскресенье, 20 августа.
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