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Амината рассказала, какое сценическое имя ей предлагал Раймонд Паулс

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Амината
Амината Фото: Foto: Aksels Bergs

В паспорте Амината Савадого, а на сцене - только Амината. В беседе с Klik, онлайн-журналом TVNET GRUPA, певица рассказала о своем сценическом имени и том, как к нему пришла. 

"На самом деле очень просто. Этот вопрос впервые поднимался, когда я участвовала в "Фабрике молодых талантов". Когда я планировала выпустить свою первую песню, Дон (Артур Шингирейс) был моим ментором, и мы думали - как дальше? Я хотела быть Аминатой Савадого, но он мне посоветовал взять лишь имя, поскольку оно лучше будет оставаться в памяти. Я его тогда послушала, и так и осталось. 

Еще помню, что когда мне было 15 лет, я познакомилась с Раймондом Паулсом во время участия в проекте Krodziņā pie Paula, где у меня была возможность исполнить две песни. У нас также был разговор о моем сценическом имени. 

Маэстро мне посоветовал сократить имя, например, до Ната или Ами". 

Артистка не послушала Паулса и говорит, что сейчас чувствует себя комфортно, будучи Аминатой. 

Полную версию интервью на латышском языке читайте в онлайн-журнале KLIK

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