Уникальная возможность посетить лекцию об искусстве и помочь приюту для животных

Центром благотворительного вечера станет уникальная лекция главного историка искусства TikTok Артура Чеха "Животные в искусстве". "Мы часто наблюдаем братьев наших меньших в произведениях искусства. И часто мы не придаем им никакого значения. А на самом деле за животными в произведениях искусства стоит долгая история, сложная философия и богатство смыслов", - говорит организатор мероприятия Артур Чех.

На лекции будет обсуждаться, как менялось символическое значение животных в разных видах искусства, как и почему они там появлялись, и что с ними стало в искусстве сегодня.

Артур Чех, который первым в русскоязычном TikTok набрал почти 1,5 миллиона подписчиков, создавая образовательный контент больше всего известен своими очными лекциями, которые проводит в более, чем 20-и странах мира - от Великобритании до Казахстана. Его лекции собирают сотни человек, потому что он привлекает слушателей своим юмором, легкостью и современным языком, которым он доступно подает сложные знания об истории искусства и культуры.

Лекция будет проходить очно и онлайн на закрытой трансляции на YouTube с доступом к записи на 30 дней.

Стоимость очного билета в Риге - 20€. Их можно приобрести по этой ссылке здесь.

Стоимость доступа к трансляции и записи - 15€. Их можно приобрести по этой ссылке.

Все средства пойдут на помощь приюту Vikanna D.