Он вкусно говорит об искусстве: рижанин Артур и его лекции в TikTok

"Я нигде не пишу, что я искусствовед", - говорит 26-летний рижанин Артур Чех. Возможно, "вкусно говорить об искусстве" в TikTok ему помогает его актерское образование, которое он получил в Санкт-Петербурге? Его ролики о шедеврах мировой живописи собирают миллионы просмотров. Так необычное хобби в пандемию превратилось в захватывающую работу!

2000-е: искусство стало модным

В начале "нулевых" появилась мода на искусство. Тогда казалось неприличным не разбираться в художниках эпохи Возрождения, а если не пытаться разгадать тайный смысл полотен, то ты вовсе мог прослыть несовременным.

С чего же это началось? С книги, вернее с детективного романа!

В 2003 году свет увидел роман американского писателя Дэна Брауна "Код да Винчи". В считанные дни роман, написанный в жанре интеллектуального детективного триллера, смог пробудить широкий интерес к легенде о Святом Граале, месту Марии Магдалины в истории христианства и искусству, а конкретно работам Леонардо да Винчи.

В Сети можно найти сотни маршрутов и экскурсий, предлагающих пройти путь героев романа и разгадать загадки пирамиды Лувра, отыскать эзотерический смысл картин да Винчи, прогуляться по площадь Карусель, поразмышлять о масонах и посетить знаменитую церковь Cан-Cюльпис с зашифрованными криптограммами.

Но это все было доинтернетовская эпоха. Время когда не было соцсетей. Ресурс One.lv в Латвии только набирал свои обороты, а люди, в большей или меньшей степени, читали книги или смотрели фильмы.

Соцсети - главный источник информации

В те годы время еще не бежало так стремительно. Мир не превращался в ленту Facebook, Instagram или TikTok, но после 2009 года все стало меняться со скоростью света.

Соцсети стали не просто местом для знакомств или общения. Они превратились в место досуга и работы, стали индентификационной карточкой, анкетой для приема на работу, фотоальбомом и главным источником информации. Информации, которой раньше так не хватало стала литься со всех сторон. Часто уже было не возможно разобраться в ее качестве, ведь границ больше не стало, люди сами стали выбирать что смотреть и читать.

Постепенно информация трансформировалась в несколько предложений под фотографиями. Наверняка вы часто слышите: "Люди никогда не читают длинные посты до конца". Так и есть, читать стало некогда! Картинка и короткий текст - минимум времени и максимум пользы. Почти как в антиутопическом мире Олдоса Хаксли! Только это не повесть - это наши современные реалии.

Блогер Артур - современный лектор в TikTok

Во главе пирамиды социальных сетей встали лидеры мнений - блогеры, влогеры и тиктокеры. Они превратились не просто в законодателей моды, а настоящих инноваторов, которые в кратчайшие сроки научились объяснять невероятно сложные вещи - будь то приготовление пирога или ремонт квартиры.

26-летний рижанин Артур Чех говорит, что он стал блогером случайно. Его мини-лекции об искусстве пользуются невероятной популярность у поколения зумеров.

Оказалось, всему виной пандемия! В начале 2021 года молодой человек стал вести свой блог в Instagram, вдохновившись подругой, которая выкладывала в сторис фрагменты картин. Так у Артура появились свои мини-истории в виде текста. Постепенно он перешел в видеоформат. Правда, полноценно это сделать ему не позволяло стеснение, но шаг за шагом ролики превратились в мини-лекции. Тогда он стал осваивать TikTok.

Какое-то время Артур не решался записывать видео на этой платформе: "Все-таки, что можно рассказать за 360 секунд". А после все вышло с точностью до наоборот. С уверенностью в себе росло и количество подписчиков. Публикации блогера превратились в лекции, которые он складывал словно пазл из маленьких кусочков. Темы разбивались на фрагменты, которых, по его мнению, хватит на двадцатилетия.

Сейчас у Артура на TikTok-канале около 500 роликов. На его аккаунт подписаны свыше 840 тысяч человек, а количество лайков превысило 14,5 миллионов. Основная аудитория блогера - это люди от 18 до 45 лет, хотя, как он сам говорит, его смотрят и 60-летние дамы.

Мода на образование

Причиной популярности своего блога Артур называет моду на образование, саморазвитие и поиск себя. Пандемия повлияла на людей. Они стали искать себе новые развлечения и занятия. В Сети появилось огромное количество курсов и лекций. Смотреть научно-популярные шоу стало новым трендом. Так блогер объясняет интерес к YouTube-программам Яна Топлеса и "Утопии-шоу".

Для своего TikTok-канала он давно придумал слоган: "Просто и вкусно говорю про искусство". Оказалось, что и это Артур сделал случайно: "Нужно было просто что-то написать, а потом выяснилось, что я еще и зарифмовал эти строки".

Почему живопись? Оказалось, что ответ прост! "Живопись всегда была актуальна", - уверен он. Ведь она показывает наглядно, что происходило в истории нашего человечества:

"Это самый лучший способ изучать историю и политику. Картины Леонардо да Винчи говорят больше о людях, которые его окружали, чем о самом да Винчи. С помощью своих работ художник позволяет тебе ощутить конкретное время. Ты узнаешь детали. Начинаешь сам себя спрашивать, обращаться к источникам за ответами и копаешь все глубже и глубже".

Артур Чех проводит лекции об искусстве в России и Латвии. Сам он называет эти мероприятия арт-встречи. Да, что лукавить, он и художественные термины, которыми называют направления не очень любит. К примеру, экспрессионизм у художников из разных регионов может кардинально отличаться: "Я не люблю эти умные определения. Они применимы для того, чтобы таким, как я было проще ориентироваться. Но на самом деле - это все притянуто за уши".

Блогер настаивает на самообразование. Здесь он солидарен с Илоном Маском, который как-то высказался, что учебные заведения сейчас не нужны, ведь в интернете есть все, что вам необходимо. Артур черпает свои знания из книг и интернет-источников. К каждой лекции он тщательно готовится. Первое подобное мероприятие он провел в мае 2021 года: "Я волновался как на экзамене".

*Артур Чех живет и работает в России, но часто приезжает в Латвию. Каждый свой приезд в Ригу он организовывает очередные арт-встречи. К примеру, следующая такая встреча пройдет 12 декабря.

Артур пока до конца не понимает к чему он стремится. Возможно, это будут передачи об искусстве на YouTube или подкасты. Блогер признался, что хочет сделать образование доступным, понятным и "сбить с него пафос":