Убийство женщины в Екабпилсе: сотрудников полиции наказали за непрофессионализм

Как сообщалось, 16 апреля в окрестностях Екабпилса на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который в течение многих месяцев угрожал женщине и преследовал ее, о чем она регулярно сообщала полиции, но не получила защиты.

В ходе служебной проверки и дисциплинарного расследования было установлено, что ряд должностных лиц Восточно-Земгальского участка полиции при рассмотрении заявлений о действиях Русиньша и проведении розыскных мероприятий в ряде случаев действовали недостаточно профессионально, в том числе недостаточно активно проводили розыскные мероприятия.

Также проверка показала, что сотрудники полиции не сумели своевременно проанализировать и увидеть взаимосвязи между противоправными действиями Русиньша.

В связи с этим дисциплинарные взыскания вынесены пяти сотрудникам полиции, а начальника участка Роланда Берзиньша, которому за недостаточную организацию работы участка был сделан выговор, на этому посту сменила Эвита Галвиня, занимавшая должность замначальника криминальной полиции Айзкраукльского участка Земгальского регионального управления полиции. В свою очередь Берзиньш переведен на должность заместителя начальника участка.