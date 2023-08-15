Детям и матери убитой в Екабпилсе женщины выплатят компенсацию в размере 150 000 евро

Детям и матери убитой в Екабпилсе женщины выплатят компенсацию в размере 50 000 евро каждому - всего 150 000 евро, решило сегодня правительство.
Деньги будут выделены из средств на непредвиденные расходы, выплаченная компенсация не будет облагаться подоходным налогом.
Ранее сообщалось, что с предложением выплатить компенсацию несовершеннолетним детям убитой женщины выступил президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Напомним, 16 апреля этого года в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал ей и преследовал, о чем было известно полиции, но защитить женщину не удалось.
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