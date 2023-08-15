Детям и матери убитой в Екабпилсе женщины выплатят компенсацию в размере 150 000 евро

Напомним, 16 апреля этого года в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал ей и преследовал, о чем было известно полиции, но защитить женщину не удалось.