Омбудсмен: трагедии в Екабпилсе могло бы не быть, если бы соблюдались правила

"С точки зрения системы, эти механизмы созданы, нормативная база достаточна, и если бы все соблюдалось в соответствии с законами и процедурами, то не должно было произойти таких трагических событий, как в случае с Екабпилсом", - сказал омбудсмен.

Он также раскритиковал заявления генерального прокурора Юриса Стуканса об убийстве женщины в Екабпилсе.

Уже сообщалось, что Стуканс признался, что не читал письмо еще живой на тот момент женщины, в котором она просила помощи у Генпрокуратуры. Генпрокурор утверждал, что в Латвии каждый год совершается 40 000 преступлений, но только около 10 000 дел передаются в прокуратуру для привлечения к ответственности, поэтому во многих случаях люди также пишут что-то генеральному прокурору.

Если бы генпрокурор читал каждое письмо, то у него не осталось бы времени ни на что другое, заявил Стуканс.

"Согласен, звучит плохо. Адвокат женщины поступила некорректно, заявив, что генпрокурор никак не отреагировал", - подчеркнул Стуканс.

"Если человек пожаловался в соответствующие учреждения, которые отвечают за предотвращение таких ситуаций, очевидно, что эти учреждения и должностные лица не справились со своей задачей", - сказал Янсонс в интервью программе LTV во вторник, 20 июня.

Как сообщалось, 16 апреля на отдаленной дороге в Екабпилсском крае Леон Русиньш нанес смертельные травмы женщине 1983 года рождения и покинул место происшествия.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного закона за убийство. За такое правонарушение лицо может быть наказано пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет с испытательным надзором на срок до трех лет.