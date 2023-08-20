Максим Бусел рассказал, почему отказался от секса втроем

Максим Бусел рассказал, что однажды он получил предложение заняться сексом втроем, но отказался от него: "Я планировал, но как-то в последний момент понял, что нет. Кажется, что хочу попробовать, но нет. Бывало и так, что обижались". Актер признался, что в некотором смысле боялся неудачи.

Когда его спросили, какова потенциальная комбинация для секса втроем, Бусел ответил, что он и две женщины.

Он также признался, что ему нравится быть наблюдателем. "Есть те, кто любит смотреть, и есть те, кто любит, чтобы за ними наблюдали. Мне нравится, когда я смотрю, я это понял". Однажды Максим даже стал свидетелем интимной ситуации, случившейся в доме напротив.

Более широкая аудитория познакомилась с Максимом Буселом, когда он участвовал в шоу Dejo ar zvaigzni в конце 2022 года, где победил вместе со своей партнершей по сцене Лизой Манией. Во время шоу ходили слухи, что у них сложились очень близкие отношения, но оказалось, что это была просто дружба без каких-либо романтических чувств между ними.

Ранее сообщалось, что актер много лет состоит в отношениях с художницей Элиной Арбидане.