Максим Бусел рассказал, почему отказался от секса втроем

Актер Рижского русского театра им. М. Чехова Максим Бусел стал гостем передачи Kad viņas satiekas, где обсудил пикантные темы.
Максим Бусел рассказал, что однажды он получил предложение заняться сексом втроем, но отказался от него: "Я планировал, но как-то в последний момент понял, что нет. Кажется, что хочу попробовать, но нет. Бывало и так, что обижались". Актер признался, что в некотором смысле боялся неудачи.
Когда его спросили, какова потенциальная комбинация для секса втроем, Бусел ответил, что он и две женщины.
Он также признался, что ему нравится быть наблюдателем. "Есть те, кто любит смотреть, и есть те, кто любит, чтобы за ними наблюдали. Мне нравится, когда я смотрю, я это понял". Однажды Максим даже стал свидетелем интимной ситуации, случившейся в доме напротив.
Более широкая аудитория познакомилась с Максимом Буселом, когда он участвовал в шоу Dejo ar zvaigzni в конце 2022 года, где победил вместе со своей партнершей по сцене Лизой Манией. Во время шоу ходили слухи, что у них сложились очень близкие отношения, но оказалось, что это была просто дружба без каких-либо романтических чувств между ними.
Ранее сообщалось, что актер много лет состоит в отношениях с художницей Элиной Арбидане.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!