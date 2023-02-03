Максим Бусел, актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова, победитель шоу TV3 Dejo ar zvaigzni, в середине января отметил свое 30-летие. В беседе с изданием Ievas stāsti он признался, что самые серьезные отношения у него с работой, а самые сложные - с дамой сердца Элиной.
Максим Бусел о личной жизни: "Самые сложные отношения, которые у меня были"
"Так и есть, что мои самые серьезные отношения в настоящее время связаны с работой… И это правда, когда я упоминаю в интервью замечательного художника… Да, я считаю, что Элина (Арбидане. - Прим. ред.) гениальна", - говорит о своей даме сердца Максим Бусел.
Однако есть одно но… Хотя он и упоминает Элину каждый раз, когда есть возможность, но описывает их отношения как сложные: "Самые сложные и трудные отношения, которые у меня были - это у меня с Элиной. Иногда я думаю, что самое классное и самое главное, что дает ощущение счастья? На мой взгляд, когда тебя полностью понимают и принимают. Я ничего не могу поделать - я такой, какой есть. Этот ритм жизни не о счастливой, мирной жизни, но она это принимает. Может быть, придет время, когда так больше не будет", - признается актер.
В разговоре он отмечает, что подумывает о создании семьи, он хотел бы когда-нибудь иметь детей. "Возможно, это будет момент, который многое изменит, потому что детям нужно много времени. Такой век - наши родители, бабушки и дедушки заботились о детях в молодости, а мы не торопимся. Хочется быть уверенными в себе, что мы можем это сделать, но пока у нас еще нет этого чувства...".
Максим также описал свои отношениях с Элиной: "Мы оба пытались жить нормальной жизнью, но со временем я понял, что именно общество определяет, что правильно то-то и то-то… Но правильно то, что удобно нам обоим!
И нам удобно не быть все время вместе.
Наши рабочие графики настолько разные: я возвращаюсь со спектаклей только после десяти вечера, а Элина работает в интернет-магазине и встает в шесть утра, а ложится спать в десять вечера, чтобы поймать дневной свет, когда надо рисовать и фотографировать. Сейчас мы не живем вместе, потому что наши жизненные ритмы не совпадают".
Пытаясь вести "нормальную жизнь" в понимании общества, пара зашла в тупик: "Когда мы жили вместе, мы застряли в бытовой рутине, а теперь наслаждаемся тем, как нам хорошо. И мы счастливы, когда организуем и проводим время вместе. На больших праздниках или мероприятиях меня часто спрашивают - а где Элина?
Я чувствую себя спокойно, когда ее нет рядом, потому что знаю, что публичные мероприятия вызывают у нее ненужный стресс. Некоторые спрашивали: "Не считаете ли вы, что она вас не поддерживает? Тогда я отвечаю: "Я знаю, что она поддерживает меня больше, чем, извините, все вы".
Для меня важно, что я это знаю и чувствую. Мы оба шутим, что не можем избежать друг друга, годы идут, а мы ничего не можем сделать. Чувства есть чувства, есть что-то необъяснимое. На уровне необъяснимой энергии".
После появления Максима в танцевальном шоу ходили слухи о его отношениях с партнершей по танцам Лизой Манией. Между ними возникла "эмоциональная химия", но, к удивлению окружающих, Максим рассказал об Элине, с которой состоит в отношениях уже более десяти лет.
Что о нем говорила Лиза Мания:
Больше читайте в номере журнала Ievas stāsti от 27 января.
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