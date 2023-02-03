Максим Бусел о личной жизни: "Самые сложные отношения, которые у меня были"

Максим также описал свои отношениях с Элиной: "Мы оба пытались жить нормальной жизнью, но со временем я понял, что именно общество определяет, что правильно то-то и то-то… Но правильно то, что удобно нам обоим!

И нам удобно не быть все время вместе.

Наши рабочие графики настолько разные: я возвращаюсь со спектаклей только после десяти вечера, а Элина работает в интернет-магазине и встает в шесть утра, а ложится спать в десять вечера, чтобы поймать дневной свет, когда надо рисовать и фотографировать. Сейчас мы не живем вместе, потому что наши жизненные ритмы не совпадают".

Пытаясь вести "нормальную жизнь" в понимании общества, пара зашла в тупик: "Когда мы жили вместе, мы застряли в бытовой рутине, а теперь наслаждаемся тем, как нам хорошо. И мы счастливы, когда организуем и проводим время вместе. На больших праздниках или мероприятиях меня часто спрашивают - а где Элина?

Я чувствую себя спокойно, когда ее нет рядом, потому что знаю, что публичные мероприятия вызывают у нее ненужный стресс. Некоторые спрашивали: "Не считаете ли вы, что она вас не поддерживает? Тогда я отвечаю: "Я знаю, что она поддерживает меня больше, чем, извините, все вы".

Для меня важно, что я это знаю и чувствую. Мы оба шутим, что не можем избежать друг друга, годы идут, а мы ничего не можем сделать. Чувства есть чувства, есть что-то необъяснимое. На уровне необъяснимой энергии".

После появления Максима в танцевальном шоу ходили слухи о его отношениях с партнершей по танцам Лизой Манией. Между ними возникла "эмоциональная химия", но, к удивлению окружающих, Максим рассказал об Элине, с которой состоит в отношениях уже более десяти лет.

Что о нем говорила Лиза Мания:

Больше читайте в номере журнала Ievas stāsti от 27 января.