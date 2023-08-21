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Остановок станет меньше: принято решение закрыть шесть железнодорожных станций

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

В связи с небольшим потоком пассажиров Совет по общественному транспорту решил закрыть шесть железнодорожных станций на маршрутах электропоездов, сообщила агентству LETA представитель Автотранспортной дирекции Санита Хейнсберга.

В частности, до конца этого года будут закрыты следующие железнодорожные станции: Цена на елгавской линии, Кудра на тукумской линии, Дарзини, Румбула и Кайбала на айзкраукльской линиии и Инчупе на саулкрастской линии.

Оценивая перспективу развития районов, станции Румбула, Дарзини и Инчупе в будущем могут быть восстановлены и интегрированы в систему рижского общественного транспорта. В случае Инчупе оценивается возможность создания станции ближе к населенному пункту в Саулкрасты.

Автотранспортная дирекция является реализатором единой государственной политики в области пассажирских и грузовых перевозок. Ее деятельность в основном связана с планированием общественного транспорта - пассажирских перевозок автобусами и поездами, выдачей лицензий на коммерческие перевозки грузов и пассажиров, выдачей разрешений на международные перевозки.

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